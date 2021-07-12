В Україні зросла пенсія при втраті годувальника: скільки тепер платять дітям

В Україні, де з 1 липня підвищили прожитковий мінімум, збільшилися розміри різних соціальних виплат, прив'язаних до цього показника, у тому числі й пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Як пише «Слово і діло», для однієї дитини розмір такої пенсії становить 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що дорівнює розміру мінімальної пенсії. На даний момент це становить 1 854 гривні.

Для двох дітей пенсія становить2 320 гривень. На трьох і більше — 2 781 гривня.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям виплата призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Раніше у Камбміне заявляли про плани підвищити пенсії 400 тисячам військовослужбовців, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року, доплативши по 2 тисячі гривень.

А у Пенсійному фонді відзвітували — з 1 липня підвищені пенсії отримали понад 5 млн осіб.

Тим часом обіцяне підвищення пенсіонерам у віці 75 років і старше пенсії на 400 гривень, яке планували провести з 1 липня, перенесли на осінь.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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