В Україні змінилися правила покупки доларів

Нацбанк затвердив нові правила покупки валюти українцями. Фізособам дозволили купувати готівкові долари або іншу валюту за безготівковим розрахунком (наприклад, списуючи кошти з банківської карти). Також дозволено зворотню операцію: продаж валюти по безналу і зарахування отриманих коштів на гривневий картковий рахунок. Про це йдеться в постанові НБУ, яка набрала чинності 30 червня.

Ще одним нововведенням є дозвіл громадянам на покупку і продаж банківських металів за безготівковий розрахунок. Кошти при цьому можуть списуватися з банківського рахунку фізособи.

Ще одні пункт постанови розширює доступ фізосіб до покупки цінних паперів за кордоном. Така інвестиція можлива за участю посередника-резидента (українського брокера). Українець, який бажає придбати акції/облігації за кордоном, переказує кошти посереднику-торговцю на рахунок в тому ж банку, що й у себе, а потім вже кошти перераховуються за призначенням — за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні.

Нагадаємо, раніше в НБУ попереджали, що через пандемію коронавірусу зросла кількість готівки в обігу, а це в свою чергу призвело до активності валютних аферистів, почастішали випадки підробки банкнот. Нерідко трапляються випадки, коли громадян ошукують безпосередньо у валютних обмінниках.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

1006

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter