ЄС високо оцінює потенціал українського експорту енергоносіїв нового покоління. Одна з причин — вигідне кліматично-географічне розташування нашої країни. Про це заявив президент енергетичної асоціації «Української водневої ради» Олександр Репкін в інтерв'ю агентству «Українські новини». Так, у рамках співпраці з Німеччиною в питанні розвитку водневої енергетики Україна розраховує залучити фінансування в розмірі € 300−500 млн.

«У нас є всі шанси стати європейським хабом водневих технологій. І Євросоюз дає нам кредит якраз через те, що бачить Україну постачальником-експортером енергоносія нового покоління для європейських споживачів. Адже простіше вкладати в купівлю водню у сусіда, а не, скажімо, у Марокко. Власне, саме тому Україні важливо докласти зусиль для розвитку водневої енергетики — це прискорить її євроінтеграцію та приверне в країну нові інвестиції», — підкреслив Олександр Репкін.

Експерт в області водневих технологій пояснив, що саме в Україні, на відміну від багатьох інших країн, вироблений водень буде «чистим».

«У процесі виробництва ми не нашкодимо українській екології. „Чистий“ водень виходить за рахунок розкладання молекули води на водень і кисень за допомогою електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Під час цього процесу вуглекислий газ не генерується. У природи ми теж нічого не забираємо — беремо воду та повертаємо воду», — розповів Олександр Репкін.

Нагадаємо, згідно з меморандумом між Україною та Німеччиною щодо нового енергетичного партнерства, який був підписаний у 2020 році, сторони домовилися впроваджувати спільні проєкти з водневої енергетики.

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