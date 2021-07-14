Курси долара та євро пішли вгору: в чому причина

Після того як у червні гривня помітно зміцнилася, курс національної валюти залишався досить стабільним. З початку нинішнього місяця долар подорожчав лише на 14 копійок, а євро — на 7 копійок. У середу, 14 липня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,32 грн за долар і 32,37 грн за євро. На готівковому валютному ринку основні іноземні валюти також незначно подорожчали. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,17 грн, купити — по 27,35 грн; євро — здати по 32,01 грн, купити — по 32,36 грн. Думки експертів про подальший курс гривні розділилися: одні прогнозують його стабільність, інші пророкують незначну девальвацію національної валюти.

«На минулому тижні офіційний курс долара до гривні не змінився, в інших же сегментах валютного ринку долар ледь помітно зріс, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Курси попиту й пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час піднялися з 27,29−27,31 грн до 27,30−27,32 грн (+ 0,04%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,14−27,34 грн до 27,17−27,35 грн (+ 0,1%). При цьому різниця між середніми курсами продажу й купівлі збереглася на рівні 0,7%.

Протягом найближчого тижня ми не очікуємо помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар у банках — 27,2−27,4 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Експерти відзначають, що від девальвації гривню рятує низький попит на іноземні валюти з боку учасників ринку.

«У вівторок долар США до гривні трохи зміцнився, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,32 грн, єдина європейська валюта до гривні знизилася до позначки 32,29 грн.

Зростання курсу долара США на міжбанку було спричинено попитом на нього з боку Citibank, оскільки його послугами користуються нерезиденти для купівлі іноземних валют. Закордонні інвестори проігнорували вчорашній аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами погашення 3, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців, а також 12 місяців — у доларах США. До держбюджету було залучено 9,89 млрд грн. Середньозважена дохідність цінних паперів залишилася без змін.

Нерезиденти з початку місяця скоротили свої вкладення в ОВДП на 1,15 млрд грн — до 109,34 млрд. Очевидно, вони виводять дивіденди в материнські юрисдикції. Через низький попит на іноземні валюти з боку інших учасників ринку вихід на міжбанк закордонних інвесторів для купівлі не призвів до девальвації гривні. Поточна прибутковість ОВДП не влаштовує нерезидентів, тому вони почали скорочувати свої вкладення в цей актив.

Державна митна служба України повідомила, що сальдо зовнішньої торгівлі країни за I півріччя нинішнього року залишається негативним і становить 1,25 млрд доларів, хоча це на 8,10% краще за торішні показники. Відзначається зростання товарообігу на 29,46% - до 61,20 млрд доларів. Імпорт України за даний період склав 31,22 млрд доларів, збільшившись в порівнянні з показником за цей період минулого року на 28,41%, а експорт досяг 29,97 млрд, збільшившись на 30,57%. При збереженні таких темпів зростання гривня отримає істотну підтримку на міжбанку.

Вважаю, що до кінця поточного тижня долар до гривні продовжить зростання до рівня 27,45 грн. Євро, судячи з усього, досягне позначки 32,61 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

На курс гривні негативно впливає прийдешнє подорожчання енергоносіїв і перспектива нових епідеміологічних обмежень через поширення штаму Дельта.

«Курс гривні в середу, 14 липня, демонструє мінімальне ослаблення на відкритті біржі, торгуючись поблизу позначки 27,32 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Уся активність аграріїв з продажу валюти повністю поглинається покупцями та нерезидентами, які пасивно купують валюту.

Нерезиденти продовжують виходити з ОВДП через високу інфляцію та низьку, недостатню за рівнем ризиків, прибутковість гривневих державних облігацій. Так, з початку липня нерезиденти вивели 1,6 млрд гривень з ОВДП. Ці кошти спрямовані на купівлю валюти, але в невеликих обсягах, щоб не зірвати курс гривні в сильну девальвацію. Своєю чергою нерезиденти майже повністю призупинили купівлю держоблігацій.

Ринок продовжує перебувати у ризиках високої інфляції та цін на енергоносії, перспектив нових епідеміологічних обмежень через штам Дельта, втрати доходів від транзиту газу, а також ризиків ескалації військового конфлікту на Донбасі та кордонах.

Позитивним фактором є перспектива отримання до кінця літа фінансової допомоги від МВФ у розмірі 2,7 млрд доларів у рамках загального розподілу фонду. Також, ймовірно, ринок позитивно відреагує на кадрові призначення в НБУ.

Найближчим часом ми очікуємо збереження руху ринку поблизу поточних рівнів, при цьому базовий торговельний коридор бачимо в діапазоні 27,25−27,40 грн за долар «, — зазначив Андрій Шевчишин.

До речі, через коронавірус в Україні збільшилася кількість фальшивих банкнот. За даними НБУ, в соцмережах вже досить тривалий час діють групи фальшивомонетників, що пропонують українцям дешево придбати фальшиві гривні, долари, євро, які нібито не можна відрізнити від справжніх. Однак це шахраї та «відмити» такі фальшивки через термінали та банкомати не вийде. Тому Національний банк застерігає громадян від купівлі підробок у будь-яких місцях, в тому числі в Інтернеті, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність, а також такі дії призведуть до втрати своїх коштів.

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