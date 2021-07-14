Орендована квартира у Києві та два мільйони гривень «під матрацом»: ЗМІ розповіли про доходи кандидата на посаду глави МВС Монастирського

«Слуга народу» Денис Монастирський, якого називають кандидатом на посаду очільника міністерства внутрішніх справ України, не володіє жодним об'єктом нерухомості, живе в орендованій квартирі, а минулого року його прибуток склав більше двох мільйонів гривень.

Податкову декларацію нардепа аналізували «Новини.LIVE». Зокрема, у 2020 році Монастирський отримав у Раді понад 537 тисяч гривень зарплатні, а відчуження трьох одиниц нерухомого майна принесло йому понад 1,5 мільйони гривень. Ще 300 тисяч гривень він отримав у подарунок.

На рахунку в банку народний обранець тримає понад 430 тисяч гривень, готівкою — понад два мільйони гривень. Також йому належать автомобілі Suzuki SX-4 2004 року випуску (за 140 тисяч гривень) та KIA SPORTAGE 2017 року випуску (за майже 380 тисяч гривень).

Денис Монастирський зареєстрований на Хмельниччині, у квартирі площею 33 «квадрати», яка йому не належить. Його дружина та двое синів — також у Хмельницькій області, але вже в домі площею 78 квадратних метрів. До того ж дружині нардепа належать земельні ділянки (2100 «квадратів»).

Наразі подружжя мешкає у Києві, де винаймає квартиру площею 100 «квадратів».

Нагадаємо, що Арсен Аваков подав заяву про звільнення з посади міністра внутрішніх справ напередодні, 13 липня. Це питання у парламенті можут розглянути 14−15 липня.

Фото Дениса Монастирського із соціальних мереж.

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