«Агро Газ Трейдинг» звернеться до суду для оскарження підсумків конкурсу з вибору постачальника газу для ОПЗ

Компанія «Агро Газ Трейдинг» (АГТ) готова в судових інстанціях оскаржувати підсумки останнього конкурсу з вибору постачальника давальницького газу для Одеського припортового заводу. В АГТ, яка поставляє газ на ОПЗ з літа 2019 року, відзначили цілий ряд порушень, допущених під час процедури відбору, йдеться в повідомленні АГТ на офіційному сайті компанії.

У АГТ нагадують, що за період співпраці з ОПЗ, з літа 2019 року, завод повернув флагманські позиції серед підприємств хімпрому України за обсягами виробленого карбаміду та аміаку, забезпечив зростання заробітних плат співробітників, відновив позиції на міжнародних ринках, запустив виробництво медичного кисню, почав погашати раніше накопичені борги перед «Нафтогазом» і підвищив свою приватизаційну вартість.

У АГТ вважають, що вибір маловідомої сингапурської компанії DACHEX SHIPPING PTE. LTD зі статутним капіталом в 10 тисяч доларів в якості нового постачальника газу для ОПЗ був здійснений непрозоро та створює ризики для роботи заводу.

«Під час проведення третього етапу відбору — перемовин, був порушений затверджений порядок проведення процедури відбору шляхом встановлення однакових визначальних додаткових умов співпраці — максимально запропонована сума фінансування (безвідсоткова позика) й термін такого фінансування. Такі додаткові умови не передбачені у затвердженому Правлінням АТ „ОПЗ“ (протокол від 23.03.2021 року № 15) та Наглядовою радою АТ „ОПЗ“ (протокол від 29.03.2021 року № 8/2021) порядку проведення відбору та визначенню замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ „ОПЗ“. ТОВ „АГТ“ на перемовах з АТ „ОПЗ“ в рамках затвердженого порядку, крім запропонованої суми фінансування, також запропонувало збільшення вартості послуг переробки та фінансування СК „Хімік“ протягом всього терміну дії договору», — заявляють в АГТ.

З огляду на порушення процедури відбору давальця, АГТ готова йти до судових інстанцій.

«ТОВ „АГТ“ впевнене, що встановлення додаткових умов при проведенні перемов є незаконним та сприяє непрозорому обранню нового постачальника для АТ „ОПЗ“. Більш того, встановлення таких умов призводить до обмежень АТ „ОПЗ“ при виборі нового постачальника, адже підвищення вартості послуг переробки або інші форми інвестицій забезпечили б набагато більший економічний ефект для заводу. Свою позицію ми готові відстоювати в судах відповідно до чинного законодавства України», — додали в АГТ.

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