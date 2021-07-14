Понад 200 мільйонів збитків: у ДФС розповіли про масштаби порушень у Києві

У Державній фіскальный службі України розповіли про хід досудових розслідувань кримінальних справ за фактами умисної несплати податків та розкрадання коштів комунальними підприємствами Києва.

Як зазначив голова служби Вадим Мельник, мова йде про порушення в КП «Київавтошляхміст», ГІОЦ (Головний інформаційно-обчислювальний центр), «Київський метрополітен», «Київтеплоенерго» тощо.

«ДФС встановила нові факти й розкрила схеми, якими користувалися суб'єкти господарської діяльності для виведення бюджетних коштів. За результатами аналізу вилученої документації з приводу ремонту шляхопроводу було встановлено, що в період 2019−2021 років були проведені тендери, переможцем яких ставала одна й та ж компанія, яка вже фігурує в іншій кримінальній справі. Загальна сума виграних тендерів — майже мільярд гривень. Діяльність цього підприємства вивчається в рамках кримінальної справи», — розповів Вадим Мельник під час пресбрифінгу.

Серед типових порушень Мельник назвав завищення цін на товари та послуги, невиконання робіт в повному обсязі, несплату ПДВ та розкрадання бюджетних коштів через підставні фірми. Зараз тривають слідчі дії та проводяться експертизи, збирається доказова база. Ретельно перевіряють замовників робіт і підрядників. У ДФС до них є дуже багато запитань. Деякі підприємства надавали послуги, до яких і близько не мають відношення, але при цьому отримували мільйони гривень бюджетних коштів. Є й запитання до чиновників, які приймали роботи та закривали очі на порушення.

«У кримінальній справі „Київавтошляхміст“ були встановлені нові факти ймовірного розкрадання коштів при ремонті мостів на приблизну суму 33 мільйони гривень. Правоохоронці проаналізували вилучені документи Департаменту земельних ресурсів, порушено вісім кадастрових справ щодо земельних ділянок в Києві загальною площею 18 гектарів. Це говорить про те, що є порушення в оплаті оренди за землю. Це якраз та ситуація, коли підприємство 7 років не платило оренду, користуючись не підписаним договором оренди, що завдало шкоди в 20 млн гривень», — розповів Мельник.

На даний момент за результатами роботи ДФС порушено 9 кримінальних справ, вручено 4 підозри. За попередніми даними, загальний збиток становить приблизно 207 мільйонів гривень. Після завершення досудових розслідувань справи будуть передані до суду.

Фото: facebook.com/V.Melnik.official/posts/

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