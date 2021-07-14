Суд розсудить: ТОВ «Агро Газ Трейдинг» не згідно з підсумками конкурсу з вибору давальницької сировини для ОПЗ

ТОВ «Агро Газ Трейдинг», яке з липня 2019 року є постачальником давальницького газу для АТ «ОПЗ», заявило про готовність через суд оскаржувати підсумки конкурсу з вибору нового постачальника давальницької сировини. За підсумками даного конкурсу переможцем стала маловідома компанія DACHEX SHIPPING PTE. LTD. зі статутним капіталом 10 тисяч доларів, яка зареєстрована в Республіці Сінгапур. Спеціалізацією компанії є фрахтування суден, барж та катерів з екіпажем, повідомляється на офіційному сайті АГТ.

На думку представників АГТ, процедура конкурсного відбору нового давальця для АТ «ОПЗ» була проведена з порушеннями раніше затверджених правил відбору. У АГТ називають процедуру підбиття підсумків відбору непрозорою й незаконною.

«Під час проведення третього етапу відбору — перемовин — був порушений затверджений порядок проведення процедури відбору шляхом встановлення однакових визначальних додаткових умов співпраці — максимально запропонована сума фінансування (безвідсоткова позика) й термін такого фінансування. Такі додаткові умови не передбачені у затвердженому Правлінням АТ „ОПЗ“ (протокол від 23.03.2021 року № 15) та Наглядовою радою АТ „ОПЗ“ (протокол від 29.03.2021 року № 8/2021) порядку проведення відбору та визначенню замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ „ОПЗ“. ТОВ „АГТ“ на перемовах з АТ „ОПЗ“ в рамках затвердженого порядку, крім запропонованої суми фінансування, також запропонувало збільшення вартості послуг переробки та фінансування СК „Хімік“ протягом всього терміну дії договору», — заявляють в АГТ.

Через порушення процедури відбору компанія звертатиметься до судових інстанцій.

«ТОВ „АГТ“ впевнене, що встановлення додаткових умов при проведенні перемов є незаконним та сприяє непрозорому обранню нового постачальника для АТ „ОПЗ“. Більш того, встановлення таких умов призводить до обмежень АТ „ОПЗ“ при виборі нового постачальника, адже підвищення вартості послуг переробки або інші форми інвестицій забезпечили б набагато більший економічний ефект для заводу. Свою позицію ми готові відстоювати в судах відповідно до чинного законодавства України», — йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Також в АТГ відзначили, що період їхньої співпраці з «ОПЗ», який почався влітку 2019-го, виявився вкрай результативним. Зокрема, ОПЗ пройшов шлях від стагнуючого підприємства до флагмана вітчизняного виробника аміаку й карбаміду, встановив ряд виробничих рекордів, забезпечив зростання заробітних плат для працівників та почав виплачувати борги, що накопичилися перед «Нафтогазом».

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