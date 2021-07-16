Власник MS Capital Шкіль: «Будемо звертатися до НАБУ через блокування кар'єру «Держгеонадрами»

Державна служба геології та надр України незаконно й без попередження зупинила дію дозволу на користування надрами Бехівським гранітним кар'єром у Житомирській області. Про це на своїй сторінці в Facebook написав власник MS Capital, яка володіє Бехівським кар'єром, Максим Шкіль. Він також оприлюднив відповідний наказ «Держгеонадр» за підписом його голови Романа Опімаха.

Шкіль зазначив, що кар'єр — одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону.

«Це рішення посадової особи, а саме — керівника Державної служби геології та надр України, є безпідставним, безвідповідальним і несе загрозу зупинки будівництва ключових дорожніх проєктів програми президента України «Велике будівництво», — підкреслив Шкіль.

За його словами, кар'єр працює з 2006 року, підприємство створене практично з нуля на території, що відноситься до другої категорії Чорнобильської зони, а село Бехи в 80-ті роки було виселене.

«Фактично запуск кар'єру відновив цю місцевість, дав людям стабільний дохід і нові робочі місця. Загалом за роки діяльності в підприємство було інвестовано понад 20 млн євро, сплачено понад мільярд гривень податків і платежів», — додав власник MS Capital.

Холдинг MS Capital придбав об'єкт у травні 2021 року.

«Одразу після покупки кар'єру, я додатково виділив понад 3 млн доларів США на купівлю нових бурових і оновлення парку спеціалізованої кар'єрної техніки. На момент придбання був проведений детальний аудит, в результаті якого не було виявлено жодних порушень. Слід зазначити, що підприємство було придбано у німецьких інвесторів, політика яких завжди була чіткою: повна прозорість господарської діяльності, офіційні зарплати та дотримання всіх норм і положень законодавства України, за роки діяльності жодних істотних порушень на виробництві не було», — підкреслив Шкіль.

Він додав, що в квітні 2021-го компанія отримала припис Управління геологічного контролю, згідно з яким в певний термін всі зауваження були усунені та в письмовій формі з підтверджуючими документами надіслані рекомендованим листом до «Держгеонадр».

«Сьогодні випадково на офіційному сайті „Держгеонадр“ нами виявлено інформацію, що наказом № 525 від 15.07.2021 року було призупинено дію спеціального дозволу на користування надрами ТОВ „Бехівський гранітний кар'єр“. При цьому жодного офіційного повідомлення про причини підписання такого наказу ми не отримали. Дане рішення є необґрунтованим і спричинить значні збитки бюджетоутворюючого підприємства Житомирської області, на якому зараз працюють 200 осіб», — заявив Шкіль.

Власник підкреслив, що всі втрати підприємства будуть фіксуватися, після чого відповідне звернення буде направлене до НАБУ про притягнення до відповідальності посадової особи, яка підписала наказ, який став причиною зупинки господарської діяльності Бехівського гранітного кар'єру.

«Закликаю голову Державної служби геології та надр України Романа Опімаха й міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Романа Абрамовського розібратися в ситуації, скасувати рішення й відновити роботу підприємства», — резюмував Шкіль.

Під постом Шкіля залишив коментар голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах, підкресливши, що «перелік порушень і що залишилося, подивлюся особисто», і пообіцяв вийти на зв'язок у понеділок.

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