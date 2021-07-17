Мінімальна зарплата — 6500, мінімальна пенсія — 2600: в ПФУ показали, як зміняться соціальні виплати до кінця року

До кінця 2021 року в Україні відбудеться ще кілька підвищень соціальних стандартів, в т. ч. з 1 жовтня нарешті з'являться обіцяні доплати для пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років. З цієї ж дати мінімальний розмір пенсійної виплати виросте до 2500 гривень.

Відповідну інфографіку опублікував Пенсійний фонд України.

Наступний етап підвищення виплат відбудеться вже з 1 грудня — зросте мінімальна пенсія за віком до 2600 гривень та доплата за понаднормативний стаж.

Також очікується збільшення мінімальної заробітної плати з 6000 до 6,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, 14 липня, після того, як ветерани МВС влаштували масовий мітинг під будівлею парламенту і спробували прорватися до Верховної Ради, вимагаючи виплати підвищених пенсій, уряд прийняв пішло їм назустріч і встановило доплати до пенсій для майже 400 тисяч військовослужбовців і працівників інших органів правопорядку.

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