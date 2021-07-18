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Гроші

Доплати для військових пенсіонерів і осіб старше 75: в Кабміні повідомили, коли почнуться виплати

17:17 18 липня 2021
військові

Крім підвищення пенсій силовикам, було переглянуто виплати і військовим пенсіонерам. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, на збільшення пенсій з липня можуть розраховувати майже 400 тисяч осіб.

Рішенням Кабміну від 14 липня було вирішено, що доплати до пенсії колишнім військовим складуть 2000 гривень. Наступна індексація, як відомо, призначена на 1 жовтня. Пенсіонерам 75−80 років будуть введені додаткові виплати по 400 гривень. Перегляд пенсій особам похилого віку обіцяли з 1 липня, але відклали на три місяці.

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Нагадаємо, 14 липня в Києві під Радою протестували ветерани силових відомств, вимагаючи виплатити їм обіцяну підвищену пенсію. У той же день на засіданні уряду було проголосовано рішення про доплати майже 400 тисячам колишніх військовослужбовців та екс-працівникам силових органів.

Фото ministry_of_defense_ua / Instagram

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