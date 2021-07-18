З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

Чинний тариф на електроенергію для населення — 1,68 грн/кВт-година — залишиться в силі до 1 серпня, а ось після цієї дати буде представлена нова модель розрахунків. В Міненергетики кажуть, що взяли додатковий час на розробку тарифної сітки.

Ще місяць тому міністр Герман Галущенко повідомив, що готується новий підхід до оплати електроенергії. Якщо зараз діє єдиний тариф, то в майбутньому планується повернутися до вже існуючої практики і встановити знижену плату для тих, хто використовує в місяць менше 100 кВт.

За однією з версій, з серпня планується виділити чотири категорії. За максимальною ставкою — 3 грн/кВт-год — доведеться оплачувати електроенергію тим, хто в місяць споживає понад 500 кВт. Економним споживачам, чий лічильник накрутив менше 100 кВт, буде встановлено найнижчий тариф. Це буде спосіб підтримати соціально вразливі верстви населення. Також будуть передбачені дві проміжні категорії споживачів: ті, що витрачають відповідно 100−300 кВт і 300−500 кВт.

Нагадаємо, в Міненерго вважають, що реальна вартість електрики становить 2,6−4 гривні за кВт-годину в залежності від регіону. А «ФАКТИ» з'ясували у юристів, як українці можуть змінити постачальника електроенергії.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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