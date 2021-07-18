27.11 / 27.31 31.96 / 32.30
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

21:27 18 липня 2021
електроенергія

Чинний тариф на електроенергію для населення — 1,68 грн/кВт-година — залишиться в силі до 1 серпня, а ось після цієї дати буде представлена нова модель розрахунків. В Міненергетики кажуть, що взяли додатковий час на розробку тарифної сітки.

Ще місяць тому міністр Герман Галущенко повідомив, що готується новий підхід до оплати електроенергії. Якщо зараз діє єдиний тариф, то в майбутньому планується повернутися до вже існуючої практики і встановити знижену плату для тих, хто використовує в місяць менше 100 кВт.

За однією з версій, з серпня планується виділити чотири категорії. За максимальною ставкою — 3 грн/кВт-год — доведеться оплачувати електроенергію тим, хто в місяць споживає понад 500 кВт. Економним споживачам, чий лічильник накрутив менше 100 кВт, буде встановлено найнижчий тариф. Це буде спосіб підтримати соціально вразливі верстви населення. Також будуть передбачені дві проміжні категорії споживачів: ті, що витрачають відповідно 100−300 кВт і 300−500 кВт.

Нагадаємо, в Міненерго вважають, що реальна вартість електрики становить 2,6−4 гривні за кВт-годину в залежності від регіону. А «ФАКТИ» з'ясували у юристів, як українці можуть змінити постачальника електроенергії.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

1484

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

Мішина

Тепер вільна жінка: після розриву з Еллертом Мішина втекла до Криму, де «зустрілася зі своєю суттю»

Іонова

«Справжня амазонка»: Глюк’oZа здивувала «найсміливішим» купальником літа

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.