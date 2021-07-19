Українцям пообіцяли суттєве зростання цін на квартири на «первинці» і «вторинці»

В Україні очікують нового зростання цін на нерухомість. Крім підвищеного попиту на нерухомість в деяких регіонах, підняти ціни може схвалений в першому читанні законопроект 5600 про нові податки. Як повідомляє 24 канал, об'єднання ріелторів обіцяють подорожчання «первинки» на 20%, якщо закон вступить в силу.

Законопроект № 5600, названий «антиолігархічним», містить ряд норм, які зачеплять все населення України. Так, пропонується повернути 20% ПДВ за операціями з нерухомістю на вторинному ринку. Крім того, пропонується ввести 18% податку з угоди, якщо для продавця це вже третя продана квартира за рік. Поки що доходи з таких угод обкладаються 5-процентним податком.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта заявив, що після вступу в силу змін забудовники будуть змушені підвищити ціни на 20%. За прогнозами, компанії, які купують нерухомість на стадії котловану просто закладуть в ціну підвищені податки при перепродажі готових об'єктів. Якщо це станеться, то зростання цін на «первинці» запустить аналогічні процеси і на вторинному ринку. Там ціни можуть вирости на 10−15%.

Засновник будівельної компанії KAN Development Ігор Ніконов налаштований ще більш песимістично. Він згоден, що додатковий фінансовий тягар буде перекладено на покупців, а підвищення цін складе не 20%, а всі 30−40 відсотків. Крім того, є ризик, що з'являться нові заморожені об'єкти будівництва.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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