В Україні «мінімалка» виросте на 1700 гривень: деталі

У Міністерстві фінансів сподіваються за найближчі три роки підвищити мінімальну зарплату до 7665 гривень з нинішніх 6000 грн. Мінімальна пенсія при цьому має зрости до 2403 грн (зараз — 1854 грн). Про це йдеться в затвердженій бюджетнsй резолюції на три роки, на підставі якої буде складатися держбюджет.

Втім, зараз обговорюється питання, щоб підвищити мінімальну зарплату раніше запланованого. «Ми зараз розраховуємо, що в наступному році збільшимо (мінімальну зарплату) до 7700 гривень … Закладаємо помірне підвищення соціальних показників … Буде пріоритет при формуванні бюджету на 2022, 2023, 2024 рік. Кошти на ці підвищені виплати є», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу .

Згідно з бюджетною резолюцією мінімальну зарплату передбачається підвищувати двічі у 2022 році (в січні і в жовтні) і одноразово в 2023 і 2024 році. Пенсію переглядати будуть тричі в 2022 році (в січні, липні і грудні), а потім індексувати раз на півріччя. Підвищення буде невеликим (в межах 100 гривень) і покликане хіба що трохи компенсувати зростання цін на основні групи товарів. Автори бюджетної декларації впевнені, що інфляція в 2022 році складе 8,9%, а в 2024-м сповільниться до 5%.

Разом з підвищенням мінімальної зарплати збільшаться і прив'язані до неї податки, внески, обов'язкові платежі. Так, фізособам-підприємцям буде поступово збільшуватися єдиний соціальний внесок з нинішніх 6000 грн до 7665 гривень в 2024 році.

Нагадаємо, в Україні в 2021 році передбачені доплати до пенсій деяким категоріям непрацездатних. Одночасно в Пенсійному фонді попередили, що деяким групам осіб можуть відмовити в отриманні соціальних виплат.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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