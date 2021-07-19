27.10 / 27.28 31.91 / 32.23
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні «мінімалка» виросте на 1700 гривень: деталі

13:27 19 липня 2021
гроші

У Міністерстві фінансів сподіваються за найближчі три роки підвищити мінімальну зарплату до 7665 гривень з нинішніх 6000 грн. Мінімальна пенсія при цьому має зрости до 2403 грн (зараз — 1854 грн). Про це йдеться в затвердженій бюджетнsй резолюції на три роки, на підставі якої буде складатися держбюджет.

Втім, зараз обговорюється питання, щоб підвищити мінімальну зарплату раніше запланованого. «Ми зараз розраховуємо, що в наступному році збільшимо (мінімальну зарплату) до 7700 гривень … Закладаємо помірне підвищення соціальних показників … Буде пріоритет при формуванні бюджету на 2022, 2023, 2024 рік. Кошти на ці підвищені виплати є», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу .

Згідно з бюджетною резолюцією мінімальну зарплату передбачається підвищувати двічі у 2022 році (в січні і в жовтні) і одноразово в 2023 і 2024 році. Пенсію переглядати будуть тричі в 2022 році (в січні, липні і грудні), а потім індексувати раз на півріччя. Підвищення буде невеликим (в межах 100 гривень) і покликане хіба що трохи компенсувати зростання цін на основні групи товарів. Автори бюджетної декларації впевнені, що інфляція в 2022 році складе 8,9%, а в 2024-м сповільниться до 5%.

Разом з підвищенням мінімальної зарплати збільшаться і прив'язані до неї податки, внески, обов'язкові платежі. Так, фізособам-підприємцям буде поступово збільшуватися єдиний соціальний внесок з нинішніх 6000 грн до 7665 гривень в 2024 році.

Нагадаємо, в Україні в 2021 році передбачені доплати до пенсій деяким категоріям непрацездатних. Одночасно в Пенсійному фонді попередили, що деяким групам осіб можуть відмовити в отриманні соціальних виплат.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

400

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

федотова коса

«Два дні протрималися і поїхали»: туристи не витримують «сусідства» з навалою медуз на Федотовій косі

Меган Маркл і Камілла

Меган Маркл проігнорувала мудру пораду дружини принца Чарльза Камілли

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.