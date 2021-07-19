«Гроші на виплати є»: в Україні планують збільшити пенсії

Крім підвищення мінімальної зарплати, в Кабміні сподіваються збільшити мінімальні пенсії. Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує: «Гроші на підвищені виплати є». Про це чиновник заявив в ефірі 24 каналу.

У затвердженій бюджетній резолюції, на підставі якої планують приймати бюджет в 2022—2024 роках передбачено сім дат перегляду мінімальних пенсій. Найближчий відбудеться в грудні поточного року. А в цілому графік індексації пенсій виглядає наступним чином:

1 грудня 2021 — 1934 гривні;

1 липня 2022 — 2027 грн;

1 грудня 2022 — 2093 грн;

1 липня 2023 — 2193 грн;

1 грудня 2023 — 2246 грн;

1 липня 2024 — 2354 грн;

1 грудня 2024 — 2403 грн.

З 1 жовтня 2021 року планують до того ж нарешті виплатити давно обіцяні надбавки для пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років. А з 1 липня переглянуто виплати військовим пенсіонерам.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

274

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter