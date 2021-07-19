27.10 / 27.28 31.91 / 32.23
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

«Гроші на виплати є»: в Україні планують збільшити пенсії

14:53 19 липня 2021
пенсії

Крім підвищення мінімальної зарплати, в Кабміні сподіваються збільшити мінімальні пенсії. Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує: «Гроші на підвищені виплати є». Про це чиновник заявив в ефірі 24 каналу.

У затвердженій бюджетній резолюції, на підставі якої планують приймати бюджет в 2022—2024 роках передбачено сім дат перегляду мінімальних пенсій. Найближчий відбудеться в грудні поточного року. А в цілому графік індексації пенсій виглядає наступним чином:

  • 1 грудня 2021 — 1934 гривні;
  • 1 липня 2022 — 2027 грн;
  • 1 грудня 2022 — 2093 грн;
  • 1 липня 2023 — 2193 грн;
  • 1 грудня 2023 — 2246 грн;
  • 1 липня 2024 — 2354 грн;
  • 1 грудня 2024 — 2403 грн.

З 1 жовтня 2021 року планують до того ж нарешті виплатити давно обіцяні надбавки для пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років. А з 1 липня переглянуто виплати військовим пенсіонерам.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

274

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

федотова коса

«Два дні протрималися і поїхали»: туристи не витримують «сусідства» з навалою медуз на Федотовій косі

Меган Маркл і Камілла

Меган Маркл проігнорувала мудру пораду дружини принца Чарльза Камілли

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.