По домівках одержувачів субсидій ходитимуть інспектори: кому можуть відмовити у пільгах

Невдовзі після того, як в уряді розповіли, кому з одержувачів субсидій державну допомогу перепризначать автоматично, було ухвалено рішення і про порядок контролю за всіма одержувачами державних виплат.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, Кабмін затвердив відповідну постанову. Згідно з документом, перевірці підлягають не лише органи, що займаються збором документів на надання соцвиплат, але й самі отримувачі.

«Для перевірки повноти та достовірності поданих одержувачами соціальної допомоги інформації, яка впливає на встановлення права на отримання такої допомоги і визначення її розміру, уповноважений (при необхідності з представником територіальної громади) може відвідувати одержувачів за місцем проживання; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах за місцем їхнього проживання, навчання і роботи (з метою визначення достовірності фактів порушення їхніх прав), а також отримувати письмові пояснення щодо причин порушення законодавства з питань надання соцпідтримки і порушення прав дітей», — йдеться у одному з пунктів постанови.

У разі, якщо одержувачі соціальних виплат перешкоджають такому відвідуванню, надання їм держдопомоги призупиняють.

Нагадаємо, що раніше у Мінсоцполітики заявляли, що 85-ти відсоткам одержувачів субсидії на оплату послуг ЖКГ їх перерахують автоматично, а 15-ти відсоткам субсідіантов слід подавати документи заново. До останніх відносяться домогосподарства, яким житлова субсидія надавалась у грошовій безготівковій формі; була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарів житлових приміщень; внутрішньо переміщених осіб); була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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