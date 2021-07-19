У Мінфіні спростували заяву глави відомства про підвищення мінімальної зарплати в 2022 році

У Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 гривень вже у 2022 році. Таким чином там відреагували на інтерв'ю міністра Сергія Марченка «24 каналу», яке він дав 15 липня.

Згідно з роз'ясненням прес-служби відомства, насправді міністр мав на увазі 2024 рік.

«У 2024 року передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік», — йдеться в Facebook Мінфіну.

15 липня міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «24 каналу» заявив, що в наступному році мінімальна зарплата в Україні виросте до 7700 грн.

«Ми зараз розраховуємо, що в наступному році збільшимо (мінімальну зарплату) до 7700 гривень … Закладаємо помірне підвищення соціальних показників … Буде пріоритет при формуванні бюджету на 2022, 2023, 2024 рік. Кошти на ці підвищені виплат є», — заявив міністр.

Пославшись на бюджетну резолюцію, він зазначив, що мінімальну зарплату передбачається підвищувати двічі у 2022 році (в січні і в жовтні) і одноразово в 2023 і 2024 році. Пенсію ж у 2022 році будуть переглядати тричі (у січні, липні і грудні), а потім індексувати раз в півріччя.

Як зміниться розмір соціальних виплат до кінця 2021 року читайте в «ФАКТАХ».

Фото 24 канал

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