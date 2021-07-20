Linden Luxury Residences — елітне житло, яке знаходиться на Липках, у найпрестижнішому й найдорожчому районі столиці, є наступним проектом, який реалізує девелопер Budhouse Group. Введення в експлуатацію будинку заплановано на 2021 рік.

«У такій резиденції хочеться жити», — каже засновник та акціонер компанії Budhouse Group Анатолій Шкрібляк.

За його словами, зараз ведуться роботи з благоустрою тротуару з вул. Круглоуніверситетська, на завершальному етапі монтаж фасаду, а також ведуться оздоблювальні роботи.

«Ми вирішили створити в Києві особливе сучасне житло, в кращому історичному місці, справжній преміум-клас. В Linden рівень комфорту і розкіш поєднуються з новими технологіями. Дизайн фасаду будинку і концепцію внутрішнього оформлення розробляла Келлі Хоппен — британський дизайнер «нейтральної розкоші», — підкреслив Шкрібляк.

Linden Luxury Residences був визнаний «Кращим житловим комплексом класу Luxury» за версією головної Всеукраїнської будівельної премії — iBUlLD-2019 і оголошений «Кращим проєктом житлової нерухомості України» у національній Премії в області нерухомості CP Awards 2020.

Компанія Анатолія Шкрібляка Budhouse Group активно працює з міжнародними фінансовими інститутами та залучає інвестиції в нові девелоперські проєкти в Україні. Наприкінці травня завдяки співпраці з польським державним банком BGK у Харкові був відкритий торговий центр нового покоління — Nikolsky. Загальна сума інвестицій у проєкт склала 110 млн євро.

Як повідомлялося раніше, Анатолій Шкрібляк має намір найближчим часом інвестувати 300 млн євро в нові проєкти: торгові центри в Одесі, Запоріжжі та Києві. Вже цьогоріч девелопер має намір приступити до будівництва торгово-розважального центру Yessa в Одесі. Також Budhouse Group побудує ТРЦ Khortitsa Mall у Запоріжжі.

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