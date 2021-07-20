Тарифи на електроенергію зростуть з 1 серпня: як заощадити
З 1 серпня в Україні змінюються тарифи на електроенергію — у поточному місяці вартість кіловата на годину все ще складає 1,68 гривні.
А вже в останній місяць літа підхід буде диференційованим — менше платитимуть споживачі, які використовують до 100 кВт / год на місяць, інші ціни встановлять для домогосподарств, лічильники яких «накручують» по 100−300 і по 300−500 кВт / год. Саме таку модель обговорюють у Міненерго.
Для того, щоб платити за світло менше, можна не лише економно ставитися до електроенергії, вимикаючи непотрібні у даний момент прилади, а й удатися до інших методів. Як витратних, так і тих, що не вимагають додаткових фінансових «вливань». Наприклад, максимально користуватися денним світлом.
Вже давно багато хто користується не витратними лампами розжарювання, а більш ефективним освітленням, зокрема, LED-лампами.
Більш витратний метод — заміна побутових приладів з низьким споживанням електроенергії (А і вище).
Сприятиме зниженню енергоспоживання й установка точкових джерел світла та датчиків руху в зручних для цього місцях.
Нагадаємо, що раніше в Міненерго заявляли, що реальна вартість електрики становить 2,6−4 гривні за кВт / год — у залежності від регіону і тарифів на розподіл та транспортування.
Фото: https://ua.depositphotos.com.1312
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