Тарифи на електроенергію зростуть з 1 серпня: як заощадити

З 1 серпня в Україні змінюються тарифи на електроенергію — у поточному місяці вартість кіловата на годину все ще складає 1,68 гривні.

А вже в останній місяць літа підхід буде диференційованим — менше платитимуть споживачі, які використовують до 100 кВт / год на місяць, інші ціни встановлять для домогосподарств, лічильники яких «накручують» по 100−300 і по 300−500 кВт / год. Саме таку модель обговорюють у Міненерго.

Для того, щоб платити за світло менше, можна не лише економно ставитися до електроенергії, вимикаючи непотрібні у даний момент прилади, а й удатися до інших методів. Як витратних, так і тих, що не вимагають додаткових фінансових «вливань». Наприклад, максимально користуватися денним світлом.

Вже давно багато хто користується не витратними лампами розжарювання, а більш ефективним освітленням, зокрема, LED-лампами.

Більш витратний метод — заміна побутових приладів з низьким споживанням електроенергії (А і вище).

Сприятиме зниженню енергоспоживання й установка точкових джерел світла та датчиків руху в зручних для цього місцях.

Нагадаємо, що раніше в Міненерго заявляли, що реальна вартість електрики становить 2,6−4 гривні за кВт / год — у залежності від регіону і тарифів на розподіл та транспортування.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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