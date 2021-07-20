Директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна запідозрили в медіа-вимаганні. Про це повідомив журналіст Сергій Іванов, опублікувавши на своїй Facebook-сторінці аудіозапис, який опинився у розпорядженні правоохоронних органів.

«Сергій Куюн розганяє звернення до нового керівника МВС Монастирського з проханням посилити боротьбу з тіньовим нафторинком. Якщо ви забули, хто такий Куюн, я нагадаю. Це „експерт паливного ринку“ на зарплаті у мережі АЗС ОККО, який виправдовує картельні змови. Минулого тижня в офісі його фірми провели обшуки, під час яких була вилучена велика сума кешу, понад 100 тисяч доларів. Куюн прогнозовано назвав слідчі дії замовленням, зображує спокій, закликаючи ЗМІ ділити з ним гонорари, які вони нібито отримують за негативні публікації про нього. Щиро співчуваю Куюну з приводу обшуків, не можу не додати, що й без ЗМІ він отримує чималі гроші від картелю», — написав Сергій Іванов.

Так, за інформацією журналіста, Куюн нібито пропонує мережам платити тисячі доларів за нейтрально-позитивні згадки у ЗМІ.

«Ті, хто платити відмовляються, отримують потік фейків про «бодягу, контрафакт, махінації з податками», — написав журналіст.

Іванов назвав це медійним рекетом і опублікував розшифровку розмови людини з голосом, схожим на голос Куюна, з одним з топ-менеджерів мережі «БРСМ-Нафта» Олександром Мельничуком. На записі чоловік з голосом Куюна нібито пропонував БРСМ «лояльність» в обмін на 15 тисяч доларів на місяць.

«В результаті Мельничук відмовився платити та отримав купу добірного лайна на адресу компанії. Підкреслюю, назва компанії тут не має жодного значення, оскільки такий підхід Куюн практикує щодо всіх своїх «клієнтів», — написав Сергій Іванов.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, 13 липня в консалтинговій групі «А-95», а також за місцем проживання Сергія Куюна та його рідного брата Артема Нацполіція провела 5 обшуків. В офісі фірми було вилучено комп'ютерне обладнання, носії інформації та 104 тисячі доларів готівкою.

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