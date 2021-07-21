Блокування карток: в НБУ пояснили, чи можна переводити родичам 10 тисяч грн одним платежем

Набуття чинності закону про моніторинг банками переказів українців, що перевищують суму в 5 тисяч гривень, викликало занепокоєння у багатьох громадян, які побоюються, що їхній переказ, наприклад, у 10 тисяч грн, викличе санкції з боку контролюючих органів.

З цього приводу фінансовий регулятор виступив з роз'ясненнями.

У Нацбанку уточнили, що власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, вже зараз досить ідентифікованими. У банків є інформація про кожного власника рахунку і банківської картки, а також історія платежів. Крім того, регулятор має персональні дані, які клієнт сам надає банку.

Тому звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу. Їх не варто дробити. Вони не викликають підозр.

Банк їх не буде ретельно перевіряти. У новому законі робиться акцент на аналіз великомасштабних операцій на суму понад 400 тисяч гривень.

Тому безготівкові платежі з карти на карту або з рахунку на рахунок, як і раніше, можна робити без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, з 6 липня набрав чинності наказ Мін'юсту про автоматичне списання боргів, згідно з яким ряд банків можуть автоматично списувати кошти з рахунків українців. Зараз до системи автоматичного арешту рахунків громадян-боржників приєдналися 7 банків.

Як повідомляли «ФАКТИ», Нацбанк вніс зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, дозволивши банкам відкривати судовим виконавцям дані про суми на рахунках певних громадян України.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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