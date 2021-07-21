За світло доведеться платити більше: названі сценарії зростання тарифів з 1 серпня

Незважаючи на те що Кабмін залишив у липні тарифи на електроенергію без змін, цифри у платіжках напевно виростуть. І, швидше за все, вже з 1 серпня.

Проаналізувавши ситуацію на ринку, можна спрогнозувати кілька можливих сценарії розвитку подій у сфері виробництва і споживання електроенергії в Україні, передає «24 канал».

По-перше, вже давно обговорюється модель диференційованого підходу до споживачів — тарифи можуть встановити у залежності від обсягів електроенергії, яку використовує споживач. Зокрема, наводиться думка експерта у сфері ЖКГ Олега Попенко, який у програмі «Суть подій» назвав можливі тарифи для різних категорій:

до 100 кВт\год — 1−1,20 грн;

100 — 300 кВт\год — 1,68 грн;

300 — 500 кВт\год — 2,30 грн;

від 500 кВт\год — 3,50 грн.

Другий сценарій — поетапне підвищення тарифів. Наприклад, у 2021 році ціни підвищать на 30% - до 2,22 грн за кВт\год, а до 2023 року вони досягнуть 3,48 грн за кВт\год. Такий розвиток подій не виключали у НКРЕКП (Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг).

Третій — встановлення тарифів у залежності від регіону. У цьому випадку світло обходилося б найдешевше жителям Києва і Дніпропетровської області (2,60 — 2,96 грн за кВт/год), дорожче — жителям Івано-Франківської та Луганської областей (3,70 — 4 грн за кВт\год). Такий розкид цін пов'язаний з різними тарифами на розподіл електроенергії — ціни нижче там, де вони менші.

У будь-якому випадку варто задуматися над тим, як економити електроенергію. Це можна робити як «дідівськими» засобами — наприклад, не забувати вимикати непотрібне світло та замінювати лампи на енергозберігаючі, так і витратними, зокрема, користуватися побутовими приладами з низьким рівнем споживання електроенергії.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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