27.09 / 27.27 31.82 / 32.15
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

За світло доведеться платити більше: названі сценарії зростання тарифів з 1 серпня

9:13 21 липня 2021
Електроенергія

Незважаючи на те що Кабмін залишив у липні тарифи на електроенергію без змін, цифри у платіжках напевно виростуть. І, швидше за все, вже з 1 серпня.

Проаналізувавши ситуацію на ринку, можна спрогнозувати кілька можливих сценарії розвитку подій у сфері виробництва і споживання електроенергії в Україні, передає «24 канал».

По-перше, вже давно обговорюється модель диференційованого підходу до споживачів — тарифи можуть встановити у залежності від обсягів електроенергії, яку використовує споживач. Зокрема, наводиться думка експерта у сфері ЖКГ Олега Попенко, який у програмі «Суть подій» назвав можливі тарифи для різних категорій:

  • до 100 кВт\год — 1−1,20 грн;
  • 100 — 300 кВт\год — 1,68 грн;
  • 300 — 500 кВт\год — 2,30 грн;
  • від 500 кВт\год — 3,50 грн.

Другий сценарій — поетапне підвищення тарифів. Наприклад, у 2021 році ціни підвищать на 30% - до 2,22 грн за кВт\год, а до 2023 року вони досягнуть 3,48 грн за кВт\год. Такий розвиток подій не виключали у НКРЕКП (Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг).

Третій — встановлення тарифів у залежності від регіону. У цьому випадку світло обходилося б найдешевше жителям Києва і Дніпропетровської області (2,60 — 2,96 грн за кВт/год), дорожче — жителям Івано-Франківської та Луганської областей (3,70 — 4 грн за кВт\год). Такий розкид цін пов'язаний з різними тарифами на розподіл електроенергії — ціни нижче там, де вони менші.

У будь-якому випадку варто задуматися над тим, як економити електроенергію. Це можна робити як «дідівськими» засобами — наприклад, не забувати вимикати непотрібне світло та замінювати лампи на енергозберігаючі, так і витратними, зокрема, користуватися побутовими приладами з низьким рівнем споживання електроенергії.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

333

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

Решетняк

Суперниця Ані Лорак роздяглася посеред міста, викликавши захоплення у Астаф'євої та Позитива

море

Сталося «диво»: у Кирилівці нарешті показали море без медуз

Михайло Хома

Недовго горював після розлучення: DZIDZIO ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.