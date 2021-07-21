Місак Хідірян озвучив нову стратегію розвитку елеваторного напрямку A.G.R. Group

Власник аграрного холдингу A.G.R. Group Місак Хідірян в інтерв'ю виданню «Латифундист» розповів про нову стратегію розвитку елеваторного напрямку. Тепер в компанії готові купувати вже збудовані елеватори.

Так, у подальшому для розвитку елеваторного напрямку, за словами власника, холдинг планує збільшити обсяг перевалки через елеватор на Сумщині, а для цього залучати мультинаціональних трейдерів. Також в компанії заявили, що знаходяться в активному пошуку господарств в Сумській області, в безпосередній близькості до елеватору з метою придбання.

«Відразу скажу, що після будівництва свого елеватора, ми змінили стратегію розвитку елеваторного напрямку: тепер ми готові купувати вже побудовані елеватори з готовою інфраструктурою, оскільки нам економічно вигідніше буде купити старий елеватор й інвестувати в модернізацію та будівництво нових потужностей одночасного зберігання, ніж починати будувати „з нуля“. На даний момент ми в пошуку відповідних варіантів і відкриті для пропозицій», — зазначив Місак Хідірян.

Місак Хідірян на відкритті елеваторного комплексу в м. Середина-Буда, Сумська область

У 2020 році холдинг A.G.R. Group побудував і запустив елеватор на Сумщині, потужністю 28 тис. тонн. На даний момент елеваторні потужності холдингу вже становлять 76,3 тис. Тонн. Також в інтерв’ю Місак Хідірян заявив, що будівництво Середино-Будського елеватора — це найдорожчий проект холдингу, який фінансувався за рахунок банківських і власних коштів компанії A.G.R. Group.

«За період розвитку холдингу, починаючи з придбання першої компанії й до сьогоднішнього дня, всі зароблені компаніями холдингу кошти інвестувалися в його подальший розвиток. Однозначно, будівництво елеватора — це найдорожчий інвестиційний проєкт холдингу на сьогодні, який фінансувався за рахунок залучення банківських і власних коштів холдингу протягом 2019−2020 рр.», — сказав Місак Хідірян.

Як саме відкривали елеватор:

A.G.R. Group — це приватний сільськогосподарський холдинг, який об'єднує 20 українських компаній, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур. Загальна площа сільськогосподарських земель компанії складає 32 тис. га.

На фото у заголовку: Місак Хідірян (ліворуч) на відкритті елеваторного комплексу A.G.R. Group

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