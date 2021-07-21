Долар і євро знову подешевшали: чи надовго?

Після незначної девальвації в першій половині липня гривня знову почала зміцнюватися. Причому євро подешевшав набагато помітніше, ніж долар. За тиждень, з 14 липня, долар подешевшав на 10 копійок, а євро — на 35 копійок. У середу, 21 липня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,22 грн за долар і 32,02 грн за євро. На готівковому валютному ринку основні іноземні валюти також подешевшали на 10−20 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,10 грн, купити — по 27,28 грн; євро — здати по 31,83 грн, купити — по 32,10 грн. Щодо курсової динаміки найближчого тижня в аналітиків немає єдиної думки. Деякі експерти вважають, що період зміцнення гривні скоро закінчиться та її курс знову незначно знизиться. Інші впевнені, що гривня може ще зміцнитися.

«За минулий тиждень офіційний курс долара до гривні знизився в усіх сегментах валютного ринку на 0,3−0,4%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,29 до 27,22 грн (-0,3%). Курси попиту й пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час впали з 27,30−27,32 грн до 27,20−27,22 грн (-0,4%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,17−27,35 грн до 27,10−27,28 грн (-0,3%). При цьому різниця між середніми курсами продажу й купівлі скоротилася з 0,7% до 0,6%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,1 грн, а готівковий долар у банках — близько 27,0−27,2 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Експерти зауважують, що дедалі більша інфляція відлякує з українського ринку іноземних інвесторів, що може відбитися на курсі гривні.

«У вівторок курс долара США до гривні практично не змінився. Мабуть, котирування досягли умовного «дна», — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,22 грн, курс єдиної європейської валюти до гривні впав до позначки 32,03 грн.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані держбонди у гривнях з термінами погашення 6, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців, а також 12 місяців — в євро. До держбюджету було залучено 7,75 млрд грн. Середньозважена дохідність залишилася без істотних змін. Нерезиденти очікувано пропустили це розміщення. З початку липня вони скоротили свої портфелі в даному активі на 2,91 млрд грн — до 107,58 млрд грн.

Інтерес іноземних інвесторів до ОВДП знижується через зростання споживчої інфляції. Даний показник досяг позначки 9,5% в річному обчисленні, і прибутковість ОВДП ледь компенсує його. У разі девальвації гривні закордонні інвестори й зовсім можуть зазнати збитків, тому змушені вкрай обережно діяти на міжбанку під час купівлі іноземних валют. Завтра відбудеться засідання НБУ, де регулятор може підняти облікову ставку для боротьби з інфляцією, в такому випадку прибутковість ОВДП виросте. Це підвищить інтерес інвесторів до українських цінних паперів і допоможе уникнути різкої девальвації гривні.

Вважаю, що на поточному тижні долар до гривні буде торгуватися в ціновому діапазоні 27,20−27,40 грн. Євро, ймовірно, зміцниться до позначки 32,31 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Негативно вплинути на курс гривні можуть кадрові перестановки в Нацбанку.

«Курс гривні в середу, 21 липня, торгується поблизу позначки 27,22 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Настрої на ринку спекулятивні, мінливі під впливом новин. Ключовою темою для обговорення стали чутки про можливу зміну глави НБУ Кирила Шевченка. Ризики, пов'язані з кадровими перестановками в НБУ, будуть ще більше обмежувати приплив капіталу в країну або посилювати його відтік. Кредитори дуже трепетно ставляться до незалежності НБУ, тому стежитимуть за розвитком ситуації.

Нерезиденти продовжують виходити з українських держоблігацій. Напередодні були закриті позиції в ОВДП ще на 370 млн грн. Таким чином, з початку місяця відтік склав 2 745 млн грн. Проведений у вівторок аукціон Мінфіну підтвердив відсутність зовнішнього попиту. Вдалося залучити на внутрішньому ринку 7,75 млрд грн, при тому, що сьогодні необхідно погасити майже 17 млрд грн.

Як і передбачалося, дозвіл на купівлю валюти компаніями й ФОПами без валютного виторгу поки не впливає на динаміку ринку. Вільні та оборотні ресурси під купівлю валюти останні не поспішають виводити, але в разі розвороту ринку та стійкої девальвації можуть приєднатися до купівлі. Пропозиція валюти на ринку продовжують утримувати аграрії. Позитивним фактором виступає також те, що в Україні почнуть вакцинувати від коронавірусу усіх охочих віком від 18 років.

Найближчим часом гривня з великою ймовірністю буде відступати у зону 27,3 грн за долар", — зазначив Андрій Шевчишин.

Варто відзначити, що днями набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості». Відтепер колекторам заборонено надмірно тиснути на боржників і їхніх родичів, дзвонити по ночах, погрожувати й повідомляти про борг стороннім. За порушення правил колекторська компанія може бути покарана Нацбанком.

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