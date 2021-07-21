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Гроші

Розмір майбутньої пенсії можна дізнатися й скорегувати заздалегідь: у Мінсоцполітики пояснили, як це зробити

13:38 21 липня 2021
гроші

Майбутнім пенсіонерам потрібно не тільки подбати про своєчасне звернення до Пенсійного фонду, щоб їм вчасно призначили пенсію, а й самим можна контролювати ситуацію з майбутніми виплатами. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Міністр уточнила, що на порталі електронних послуг або у додатку Пенсійного Фонду України можна скористатися пенсійним калькулятором. Всі, хто ще не вийшов на пенсію, можуть стежити за інформацією про свій трудовий стаж онлайн.

«Є офіційний портал Пенсійного фонду. Там людина може створити собі кабінет і відразу побачити весь набутий стаж, [дізнатися], яка її чекає пенсія. Тоді людина може задуматися, подивитися, який стаж врахований, не пропущено чи щось, чи не забув роботодавець передати дані», — сказала Лазебна.

Зареєструватися на порталі ПФУ можна у відділенні фонду офлайн або онлайн. Реєстрація онлайн відбувається за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BankID і MobileID.

Так виглядають відомості про страховий стаж

Якщо ж неправильно підрахували розмір вже призначеної пенсійної виплати, то потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) на гарячу лінію — 0 800 503 753.

Нагадаємо, до кінця 2021 року в Україні передбачено ще кілька змін соціальних виплат. Але деяким категоріям громадян призначену пенсію можуть скасувати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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