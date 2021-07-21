Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню
В Україні власники нерухомості, вартість якої, на думку фахівців, заросте, зобов'язані заплатити податок на своє майно. Хто є платниками та за що повинні заплатити державі, в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів партнер юридичної фірми JN Legal Сергій Дахновський.
За його словами, під оподаткування потрапляють об'єкти, які відносяться до житлової або нежитлової нерухомості — їхні ознаки визначені у Податковому кодексі України.
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Зокрема, житловими вважаються житлові будинки садибного та квартирного типу, прибудови до них, квартири, котеджі, кімнати у комунальних квартирах, а також садові і дачні будинки.
Відповідно, всі інші будівлі, що не належать до житлового фонду, є об'єктами нежитлової нерухомості. Це офісні, готельні, торговельні, промислові будівлі, бази, склади, гаражі і т.д.
Як житлові, так і нежитлові об'єкти нерухомості оподатковуються.
Водночас у законі визначено перелік об'єктів, що не підлягають оподаткуванню. До цього переліку відносяться, наприклад, гуртожитки, будинки дитячих будинків сімейного типу, житло, що належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, тощо
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Особливий випадок — якщо нерухомість перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб.
Про те, які об'єкти потрапляють під оподаткування, скільки потрібно заплатити державі власнику квартири або будинку, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»723
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