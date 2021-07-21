Рекордне подорожчання скрапленого газу: як зміняться ціни на українських АЗС найближчим часом

На українському ринку знову дорожчає пальне. Причому найбільш відчутно — найбюджетніший вид пального, скраплений газ. І якщо максимальну вартість бензину і дизпального в останні місяці регулює держава, то ціна скрапленого газу формується виключно на ринку. Станом на 21 липня середня вартість бензину А-95 становить 30,26 грн за літр, дизпального — 28,49 грн, скрапленого газу — 16,30 грн. Тільки за 20 липня середня ціна літра скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 30 копійок — до 16,30 грн. Це рекордний показник за всю історію спостереження вартості продукту в Україні, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Експерти відзначають, що головним фактором подорожчання автогазу стало збільшення гуртових цін через його дефіцит, що дедалі зростає у більшості регіонів. Так, з початку липня гуртова ціна скрапленого газу піднялася на 3 800 за тонну, що еквівалентно 1,9 грн за літр. За цей же період роздрібні мережі збільшили свої ціни на 1−1,2 грн за літр. Дорожчає як імпортний газ, так і вітчизняний. Зокрема, за даними Української енергетичної біржі, компанія «Укргазвидобування» на аукціоні 20 липня продала 1 596 тонн скрапленого газу з виставлених 2 261 тонни за середньою ціною 27 347 грн за тонну. У порівнянні з результатами попереднього аукціону, що відбувся 15 липня, середня ціна виросла на 2 192 грн за тонну. При цьому з початку місяця ресурс держкомпанії подорожчав на 4 534 грн за тонну.

Однак, на думку аналітика Консалтингової групи «А-95» Артема Куюна, про критичний дефіцит поки що не йдеться. Хоча запаси у сховищах вичерпуються, а постачання імпортного ресурсу затримується, оскільки зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі, його постачання споживачам з різних причин затримується. Певну роль в цьому зіграла спершу дуже спекотна погода, яка вплинула на технологічний процес виробництва автогазу, а потім — руйнівні шквали та зливи, що пронеслися Європою й порушили логістику через зупинку перевезення небезпечних вантажів.



Своєю чергою експерт нафтогазового ринку Леонід Косянчук вважає, що, найімовірніше, гранична ціна автогазу не перевищить 60% від вартості бензину, ціна якого встановлюється державою. Він зазначив, що Міністерству економіки взагалі не варто встановлювати максимальні ціни.

«Якщо Мінекономіки встановило граничну ціну на бензин 31,64 гривні за 1 літр, то беріть звідси 55%, — зазначив Леонід Косянчук. — Це та межа ціни скрапленого газу, яка буде. Якщо ж скраплений газ буде коштувати понад 55−60% вартості бензину, то буде нікому не потрібен. Він стає економічно непривабливий як альтернативне пальне, і в цьому випадку споживач відразу перейде на бензин».

Варто нагадати, що в середині травня Кабінет міністрів несподівано запровадив державне регулювання цін на пальне. Зокрема, на період дії карантину встановлено максимальні торговельні надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище ніж 7 грн за літр, а бензину — не вище 5 грн за літр. Правда, держрегулювання не поширюється на бензини преміальних марок і скраплений газ.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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