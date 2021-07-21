Більше 30 тисяч пенсіонерів отримають надбавку: хто може розраховувати на збільшення виплат

Кабмін, який планує збільшити мінімальні пенсії в Україні, прийняв рішення про доплати пенсіонерам, які отримують менше 2200 гривень.

Як повідомляє «РБК-Україна», йдеться про виплату надбавок 30 тисячам пенсіонерів з інвалідністю I групи.

«Метою прийняття акту є забезпечення підтримки осіб з інвалідністю I групи шляхом надання з 1 липня щомісячної доплати до пенсії у сумі, якої не вистачає до 2 200 гривень», — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін затвердив додаткові виплати у розмірі 2000 гривень пенсіонерам-військовослужбовцям та силовикам.

А ось обіцяне підвищення пенсій на 400 гривень людям старше 75 років перенесли на осінь цього року .

Тим часом у Пенсійному фонді радять українцям, які збираються виходити на пенсію, оцифрувати свої трудові книжки — не всі вони переведені у електронний формат, що дозволяє призначати пенсійні виплати автоматично. Якщо людина після досягнення пенсійного віку (без «цифрової» трудової) не подасть заяву особисто, то у фонді вважатимуть, що громадянин вирішив ще попрацювати.

А на порталі електронних послуг або у додатку Пенсійного Фонду України можна скористатися пенсійним калькулятором — в особистому кабінеті можна дізнатися, який трудовий стаж врахований і на які виплати може розраховувати людина.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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