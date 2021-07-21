«Банк Альянс», який є емітентом платіжної системи GlobalMoney, має намір відмовитися від співпраці з нею, повідомив правозахисник Сергій Наумович у своєму блозі на «Цензор.нет».

Блогер нагадав, що недавно припинити співпрацю з GlobalMoney прийняв рішення розробник ігор Wargaming LLC.

«Скоро гаманцями Global24 стане користуватися менш зручно. Після серії скандалів за останній рік навколо компанії більшість партнерів стали вимушено (а хто ж відмовляється від доходів охоче?) розривати співпрацю з ТОВ „ГлобалМані“, щоб не опинитися в орбіті токсичності компанії», — стверджує Наумович.

За його словами, таке рішення правління банку прийняло після того, як рахунки ТОВ «ГлобалМані» у «Банку Альянс» були заблоковані постановою Печерського райсуду Києва.

Як повідомлялося раніше, Нацбанк України проводив позапланову виїзну перевірку діяльності АТ «Банк Альянс» за період з 1 грудня 2018-го по 10 грудня 2020 року на відповідність законодавству про запобігання відмиванню доходів. Раніше регулятор проводив таку ж перевірку ТОВ «ГлобалМані».

Фото Рixabay

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