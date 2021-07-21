27.11 / 27.29 31.85 / 32.17
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

«Банк Альянс» відмовився обслуговувати «ГлобалМані», — правозахисник

16:54 21 липня 2021
«Банк Альянс» відмовився обслуговувати «ГлобалМані»,&nbsp;— правозахисник

«Банк Альянс», який є емітентом платіжної системи GlobalMoney, має намір відмовитися від співпраці з нею, повідомив правозахисник Сергій Наумович у своєму блозі на «Цензор.нет».

Блогер нагадав, що недавно припинити співпрацю з GlobalMoney прийняв рішення розробник ігор Wargaming LLC.

«Скоро гаманцями Global24 стане користуватися менш зручно. Після серії скандалів за останній рік навколо компанії більшість партнерів стали вимушено (а хто ж відмовляється від доходів охоче?) розривати співпрацю з ТОВ „ГлобалМані“, щоб не опинитися в орбіті токсичності компанії», — стверджує Наумович.

За його словами, таке рішення правління банку прийняло після того, як рахунки ТОВ «ГлобалМані» у «Банку Альянс» були заблоковані постановою Печерського райсуду Києва.

Як повідомлялося раніше, Нацбанк України проводив позапланову виїзну перевірку діяльності АТ «Банк Альянс» за період з 1 грудня 2018-го по 10 грудня 2020 року на відповідність законодавству про запобігання відмиванню доходів. Раніше регулятор проводив таку ж перевірку ТОВ «ГлобалМані».

Фото Рixabay

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

Михайло Хома

Недовго горював після розлучення: DZIDZIO ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

гроші

Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню

Решетняк

Суперниця Ані Лорак роздяглася посеред міста, викликавши захоплення у Астаф'євої та Позитива

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.