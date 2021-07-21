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Гроші

Борги із зарплати шахтарям в Україні: власників змусять платити

17:10 21 липня 2021
шахта

У Кабміні визнали, що в Україні продовжує зростати заборгованість із зарплати шахтарям. На деяких шахтах борги «висять» вже кілька років, а в цілому заборгованість перед гірниками станом на червень перевищила мільярд гривень. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, було вирішено затвердити нові правила роботи шахт, щоб розрахуватися з багаторічними зарплатними боргами.

«Шахти, які мають заборгованість перед працівниками, повинні в обов'язковому порядку направити на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції. Це буде сприяти тому, щоб шахтарські підприємства розрахувалися за старі борги із зарплати і не створювали нові», — заявив глава уряду.

Нагадаємо, станом на червень на державних вугільних підприємствах борг із зарплати перед шахтарями складав 1,13 млрд гривень. Найбільшими боржниками були «Львіввугілля», «Краснолиманська» (Донецька область) і «Селідоввугілля» (Донецька область). На деяких шахтах в 2021 році перейшли до практики виплати тільки 50% зарплати. Гірники оголосили, що готові до акцій протесту.

На початку 2021 року Рада прийняла закон про те, щоб усім громадянам за затримку більш ніж на місяць зарплат, надбавок, соціальних виплат виплачувалася компенсація, що відповідає рівню інфляції. Закон був підписаний президентом.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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