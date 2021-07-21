Тільки в спецточках: у українців можуть виникнути проблеми при купівлі пива, вина та цигарок

Поки в Україні дорожчають спиртне і сигарети, в Раді запропонували прийняти революційний закон з приводу продажу алкогольно-тютюнової продукції. Депутати хочуть, щоб вино, горілка, пиво та слабоалкогольні напої, а також тютюнові вироби та електронні сигарети продавалися в особливих магазинах — не там, куди люди ходять купувати продукти і товари для дому. Про це йдеться в законопроекті № 5805, внесеному в Раду.

Автор закону — депутат Георгій Мазурашу («Слуга народу») — до приходу у ВР очолював спортивний центр в Чернівцях. Парламентарій упевнений, що українська нація потребує оздоровлення, оскільки зловживає алкоголем і курінням, а тому проблему можна вирішити, якщо прибрати шкідливі товари подалі з полиць.

«Громадяни можуть купити цю шкідливу для здоров'я продукцію, не маючи наміру її купувати — просто тому, що вона багато разів потрапляє на очі і спрацьовує рекламний ефект», — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Таким чином, для пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет і їх компонентів пропонується створити «резервації» — спеціальні магазини або торгові точки, де будуть торгувати тільки цими товарами і нічим іншим. Для порушників пропонується встановити великий штраф — понад 23 тис. гривень (10 прожиткових мінімумів на момент сплати).

Нагадаємо, зі зловживанням алкоголем влада намагалася боротися, встановлюючи «нічний сухий закон», повністю забороняючи алкоторговлю в певні дні, а також регулярно підвищуючи акцизи і мінімальні ціни. Жоден з цих заходів не був на 100 відсотків ефективною.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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