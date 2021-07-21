В Україні зросли ціни на газ: як це вплине на «тепло» та гарячу воду

Подорожчання газу в Україні потягнуло за собою зростання цін і на інші комунальні послуги. Такі дані наводить Держстат, проаналізувавши зміну суми в платіжках за рік. Так, з червня 2020 року найбільш відчутно подорожчало блакитне паливо — в середньому майже в три рази (+ 175,3%). Разом з газом дорожчими стали опалення і гаряча вода — в середньому на 13,9%.

Підсумкові суми в квитанціях, включаючи плату за утримання житла, воду, електроенергію, газ, за рік зросли на 36,4%.

У червні в порівнянні з травнем подорожчав газ (на 0,7% в середньому), зросла плата за утримання будинків і прибудинкових територій (+1,0%).

Червневе подорожчання — не останнє в поточному році. З 1 липня, як відомо, зросли ціни на газ для домогосподарств, що користуються місячним тарифом. А в цілому ціни на блакитне паливо для українців можуть вирости до 13−15 гривень за кубометр.

Після останніх подорожчань газу, швидше за все переглянуть свої тарифи теплокомуненерго, тим більше, що в їх кошторисах вартість газу займає левову частку. Очікується, що на першому етапі гаряча вода і опалення можуть стати дорожче на 40%. В подальшому не виключені нові перегляди тарифів.

Крім того, з 1 серпня в Україні змінюються тарифи на електроенергію. Передбачається, що для тих, хто використовує понад 500 кВт на місяць, ставка буде максимальною — ймовірно, 3 грн / кВт-год. Реальна вартість електрики, за оцінками Міненерго, становить 2,6−4 гривні за кВт/год в залежності від регіону.

Фото https://ua.depositphotos.com.

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