Податок на нерухомість 2021: за що доведеться заплатити

Літо — це не тільки пора відпусток, але і період оплати громадянами податку на нерухомість. Тому варто нагадати, в яких випадках він платиться і скільки грошей доведеться віддати державі за своє майно.

Для початку зазначимо, що базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, або її частин. Для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, база оподаткування обчислюється податковим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема, документів на право власності. Однак, для громадян при сплаті податку на нерухомість існує певна податкова пільга в залежності від площі об'єкта оподаткування.

Зокрема, база оподаткування об'єкта житлової нерухомості зменшується:

для квартири або квартир, незалежно від їх кількості, — на 60 кв. метрів;

для житлового будинку або будинків, незалежно від їх кількості, — на 120 кв. метрів;

для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частин (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири (або декількох квартир і житлового будинку чи кількох будинків, в тому числі їх частин), — 180 кв. метрів.

Таким чином, якщо площа квартири, наприклад, 50 кв. метрів, то її власник, не платитиме податок. Але, при площі квартири 90 кв. метрів громадянину доведеться заплатити податок за кожен квадратний метр понад пільгових 60 кв. метрів. Однак, дані податкові пільги для фізичних осіб не застосовуються в тому випадку, якщо площа об'єктів оподаткування перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної податком площі. Тобто, якщо квартира перевищує 300 кв. метрів, а житловий будинок перевищує 600 кв. метрів або площа різних типів об'єктів житлової нерухомості перевищує 900 кв. метрів, то податок доведеться заплатити за всю площу нерухомості. Також податкова пільга не надається, якщо податківці дізнаються, що громадянин використовує свою квартиру або будинок в комерційних цілях, тобто здає в оренду.

У наступній статті «ФАКТИ» розкажуть як і скільки доведеться заплатити за своє житло.

Варто нагадати, що за ухилення від сплати податку на нерухомість передбачено адміністративну відповідальність. Більш того, квартиру злісного неплатника навіть можуть продати в рахунок погашення боргу.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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