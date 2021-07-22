Долар подорожчає до 28,5 гривень?

Не секрет, що більшість українців зберігають свої заощадження не тільки в національній, а й в іноземній валюті, тому пильно стежать за курсовою ситуацією. І якщо в останні дні вартість гривні виросла, то до кінця літа може початися зворотний процес, і дорожчати вже будуть долар і євро. Щоб розібратися, чого чекати українцям від валютного ринку «ФАКТИ» звернулися за допомогою до фінансових аналітиків. Щоправда, їхні прогнози помітно відрізняються. Ось перший з них.

«Ситуація на валютному ринку до кінця літа може кардинально змінитися, — повідомив „ФАКТАМ“ керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Прогнозуємо коливання курсу в діапазоні 27,5−28,5 гривень за долар. І на те є вагомі причини».

«Не дивлячись на доступність вакцин, рівень вакцинації в країні все ще залишається низьким. Новий локдаун, викликаний штампом «Дельта», може обтяжити ситуацію в економіці і спровокувати відтік зовнішнього капіталу з країни.

Співпрацю з МВФ не буде відновлено, як мінімум, до кінця року. Але є шанс отримати допомогу в рамках загального розподілу Фонду в серпні, що стане підтримкою для гривні на початку вересня, коли країна повинна розраховуватися за зовнішніми зобов'язаннями. Це будуть пікові виплати в поточному році. Відповідно, якщо Україна не отримає коштів від МВФ, гривня виявиться під сильним тиском.

Ситуація на Донбасі погіршується, число порушень припинення вогню зростає, в регіон стягується військова техніка. Ці фактори можуть вилитися у відновлення бойових дій, що вже зараз обмежує активність нерезидентів на ринку. У разі ескалації конфлікту або його загрози по широкому фронту північно-східних кордонів, гривню чекає черговий девальваційний «шок», викликаний «втечею» капіталу.

Позитивним фактором для гривні залишаються високий рівень врожаю зернових і сприятливі цінові тенденції на світових ринках, які дозволять аграріям отримати більше валютної виручки, ніж в попередні роки. Ситуація на світових ринках капіталу і вартість сировинних товарів буде чинити сильний вплив на настрої ринку. У разі кризових тенденцій і падіння цін на зерно, гривня буде реагувати відкатом.

Стримувати попит на гривню з боку населення будуть висока інфляція і високі ціни на енергоносії, які приведуть до підвищення комунальних тарифів і ще більшого зростання цін", — вважає Андрій Шевчишин.

У наступній статті очікуються валютні прогнози на осінь від інших експертів. До речі, з 1 вересня в Україні буде запущена податкова амністія. Це означає, що досить великі капітали можуть вийти з тіні і надати додатковий вплив на валютний ринок.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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