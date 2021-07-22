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Гроші

Перерахунок пенсії військовим: у Мінсоцполітики назвали дату виплат

8:11 22 липня 2021
гроші

Після того, як Кабмін вирішив перерахувати пенсії українським військовослужбовцям, в Пенсійному фонді готуються з наступного місяця приступити до виплати надбавок. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі «Україна 24».

Розмір пенсій буде перерахований, починаючи з 1 липня, а отримати підвищені виплати військові пенсіонери зможуть в серпні, відразу за два місяці.

«Ми знаємо про диспропорції… Пенсійний фонд робить перерахунки, і люди в серпні отримають виплати за липень і за серпень — свої перераховані пенсії», — сказала Лазебная.

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Нагадаємо, пенсії колишнім силовикам і військовим були перераховані після масових акцій ветеранів МВС під Верховною Радою 14 липня. У той же день було прийнято рішення, що понад 400 тис. пенсіонерів отримають підвищені виплати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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