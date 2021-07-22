Азербайджанський «Кореспондент» запідозрив Сергія Куюна в дискредитації SOCAR

Близько тижня тому директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook прокоментував інформацію щодо придбання бізнесу Glusco (Глуско) компанією SOCAR New Energy, яка, своєю чергою, покупку спростувала.

«Недавні повідомлення ЗМІ про придбання SOCAR АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності», — йдеться в повідомленні на сайті компанії.

10 липня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов повідомив, що поширена деякими ЗМІ інформація про «нібито покупці мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур», не відповідає дійсності.

Своєю чергою експерт Акпер Гасанов в своїй статті для азербаджанского видання Korrespondent. az написав про поширення маніпулятивної інформації про діяльність SOCAR директором консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна.

«За ініціативи Куюна на українському сайті enkorr. uа з'явилася публікація про те, що «новим власником мережі автозаправних станцій Glusco стане компанія Socar New Energy Ltd (SNE)», — написав Акпер Гасанов.

На думку експерта, за цією медіакампанією може стояти мережа АЗС «ОККО» та власник холдингу «Універсальна інвестиційна група», куди входять «ОККО», «Галнафтогаз» та інші компанії.

Нагадаємо, 19 липня журналіст Сергій Іванов опублікував аудіозапис, на якому зафіксовано фрагмент розмови директора з маркетингу та стратегічного планування БРСМ Олександра Мельничука з людиною, голос якої схожий на голос Сергія Куюна.

«Сергій Куюн розганяє звернення до нового керівника МВС Монастирського з проханням посилити боротьбу з тіньовим нафторинком. Якщо ви забули, хто такий Куюн, я нагадаю. Це „експерт паливного ринку“ на зарплаті у мережі АЗС „ОККО“, який виправдовує картельні змови. Минулого тижня в офісі його фірми пройшли обшуки, в ході яких було вилучено велику суму кешу, понад 100 тисяч доларів. Куюн прогнозовано назвав слідчі дії замовленням, зображує спокій, закликаючи ЗМІ ділити з ним гонорари, які вони нібито отримують за негативні публікації про нього. Щиро співчуваю Куюну з приводу обшуків, не можу не додати, що і без ЗМІ він отримує чималі гроші від картелю», — написав Сергій Іванов.

Іванов назвав це медійним рекетом і опублікував розшифровку розмови людини з голосом, схожим на голос Куюна, з одним з топменеджерів мережі «БРСМ-Нафта» Олександром Мельничуком. На записі чоловік нібито голосом Куюна пропонував БРСМ «лояльність» в обмін на 15 тисяч доларів на місяць.

«Чи буде покладено край такого роду діяльності Куюна? Сам Куюн, судячи з усього, дуже сподівається на високе заступництво. Але чи виправдаються його надії після того, як надбанням громадськості став факт вимагання грошей у одного з керівників мережі „БРСМ-Нафта“ і після доведеною брехні з приводу SOCAR», — ставить запитання Акпер Гасанов, зазначивши при цьому, що, за його даними, інформацію про діяльність Куюна вже доведено до Офісу генпрокурору України та ОП.

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