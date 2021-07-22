Податок на нерухомість 2021: як і скільки доведеться платити

В Україні триває кампанія зі сплати громадянами податку на нерухомість. Правда, багато хто з власників будинків і квартир про це навіть не здогадуються. А все тому, що в порядку нарахування даного податку є певні нюанси. Та й сума може помітно відрізнятися від податку на ідентичну нерухомість, розташовану в інших регіонах країни.

Почнемо з того, що фізичні особи — платники податку на нерухомість зобов'язані сплатити його не пізніше ніж через 60 днів після вручення їм відповідного податкового повідомлення-рішення, яке має бути надіслане податковими органами до 1 липня року, наступного за тим, за який вноситься податок. У цьому повідомленні мають бути відповідні платіжні реквізити.

Тому, якщо фактичне місце проживання громадянина не збігається з реєстраційним, необхідно контролювати ситуацію з отриманням кореспонденції за реєстраційною адресою або змінити реєстрацію місця проживання та повідомити про це податковий орган.

Законодавством прямо передбачено, що, якщо податковий орган у встановлені законом терміни не направить або не вручить податкове повідомлення-рішення, платник звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податку.

Сплата податку здійснюється за один рік. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому він придбав право власності.

Так скільки ж громадянам доведеться заплатити за свою нерухомість, яка підлягає оподаткуванню. Ставка податку встановлюється за рішенням органів місцевого самоврядування в залежності від місця розташування (зональності) й типів таких об'єктів нерухомості в розмірі, який не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. Інформацію про затверджені ставки місцевих податків по регіонах можна дізнатися на сайті Державної податкової служби.

Зокрема, в столиці ставки податку визначено рішенням Київської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві», яким для більшості об'єктів встановлена максимальна ставка податку, в тому числі для всіх типів квартир і будинків квартирного й садибного типу. Водночас, наприклад, для гаражів ставка податку встановлена в розмірі 0,4% розміру мінімальної заробітної плати.

Важливо відзначити, що у 2021 році податок на нерухоме майно нараховується за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року — 4 723 грн. У наступному, 2022 році, податок буде обчислюватися вже з мінімальної заробітної плати 6 000 грн, встановленої на 1 січня 2021 року.

При цьому слід пам'ятати, що при наявності у власності платника житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів для квартири та 500 квадратних метрів для будинку, сума податку, розрахована відповідно до загальних положень, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості або його частину.

До речі, з 6 липня почав працювати наказ Міністерства юстиції про автоматичний арешт коштів на банківських рахунках боржників. Це стосується й заборгованості зі сплати штрафів і податків.

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