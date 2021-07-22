Надбавка до пенсії: хто має право і як отримати

Пенсійний фонд оприлюднив повний перелік тих, хто має право розраховувати на підвищену пенсію. Крім людей з інвалідністю, в список входять колишні військовослужбовці, члени сімей загиблих військових, особи, які мають особливі заслуги перед Україною.

Також на підвищений розмір виплат можуть розраховувати чорнобильці, жителі гірських населених пунктів, непрацездатні особи, які втратили єдиного годувальника. Повний список опублікований на сайті ПФУ.

У Фонді звертають увагу, що законом передбачені як підвищені пенсії, так і додаткові пенсії, надбавки, доплати до основної суми призначеної пенсії. Всі ці категорії перераховані в базових законах і в постановах Кабміну.

Крім того, Пенсійний фонд звертає увагу, що ряд категорій працівників мають право на пенсію за вислугою років, а в момент звільнення можна отримати держдопомогу, рівну десяти пенсіям. Для цього необхідно на момент досягнення пенсійного віку працювати в сфері освіти, охорони здоров'я або соціального забезпечення на посаді, яка дає право на особливу пенсію, і мати 30 років страхового стажу. Правила розрахунку страхового стажу затверджені постановою Кабміну 23.11.2011 № 1191.

Для нарахування надбавок до пенсії/підвищеної пенсії, в ПФУ потрібно подати такі документи:

заяву;

посвідчення особи (паспорт) та його копію;

ідентифікаційний код і його копію;

довідки, виписки з реєстру, інші документи, що підтверджують право на надбавки.

Нагадаємо, раніше було оголошено, що колишні військові можуть отримати доплату до пенсії. Підвищені виплати очікуються з серпня 2021 року.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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