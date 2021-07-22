«Дешевше не буде»: українців чекає чергове зростання цін

Національний банк підтвердив, що зростання споживчих цін в Україні наразі перевищує прогнозний пороговий рівень (аналітики вважають, що це вже відлякує іноземних інвесторів). Як заявив на брифінгу глава НБУ Кирило Шевченко, до кінця року споживчі ціни виростуть на 9,6% при попередньому прогнозі в 8%.

Проте в НБУ розраховують, що восени інфляція в Україні почне сповільнюватися завдяки новому урожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії.

За словами Кирила Шевченка, регулятор очікує і позитивного впливу жорсткої монетарної політики Нацбанку і згортання антикризових монетарних заходів.

Таким чином, вже в другому півріччі 2022 року інфляція повинна повернутися до цільового показника в 5% і залишатиметься в цьому діапазоні.

Відзначимо, що державний бюджет-2021 зверстаний з урахуванням рівня інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня).

Нагадаємо, фінансові аналітики очікують, що до кінця літа в Україні почнеться подорожчання долара і євро. Можливо, цей процес простимулює і подорожчання електроенергії, яке має відбутися з 1 серпня .

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