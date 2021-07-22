Зупинити інфляцію: НБУ підвищив облікову ставку до 8% та на цьому не зупиниться

В правлінні НБУ вдруге за цей рік ухвалили рішення щодо підвищення облікової ставки — у квітні її підняли до 7,5%, а цього разу — до 8% річних. Причина та сама — інфляція, що зростає.

«У першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону… Вже найближчим часом вона незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року», — прогнозують у Нацбанку и додають, що з огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту, НБУ погіршив прогноз інфляції у поточному році з 8,0% до 9,6%.

Інфляційний пік очікують цієї осені.

Облікова ставка НБУ впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче для банків позики рефінансування, і тим дорожче вони пропонують власні кредити своїм клієнтам. У той же час можуть збільшитися відсотки по депозитам.

«Ураховуючи баланс ризиків, правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку до 8% та посилити монетарну політику через низку додаткових заходів», — додали у НБУ.

Серед цих заходів, зокрема, зменшення планових обсягів щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США.

Нагадаємо, що очільник НБУ Кирило Шевченко заявляв, що до кінця року споживчі ціни виростуть на 9,6% при попередньому прогнозі у 8%.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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