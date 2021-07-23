У Кабміні вирішили скасувати «карантинну норму» для одержувачів субсидій: що це означає

В Україні, де уряд обіцяв автоматично перепризначити субсидії 85 відсоткам одержувачів держдопомоги, планується скасувати норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на сайт Федерації профспілок.

У пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну ініціатори документа посилаються на поліпшення епідеміологічної ситуації.

«З огляду на епідеміологічну ситуацію, скасовується підвищення на 50 відсотків соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, яке застосовувалося при розрахунку розміру житлової субсидії на період поширення на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2», — йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Також доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Автори постанови пропонують вилучити норму про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно у готівковій формі.

За офіційними даними, на середину липня 2021 року субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств.

Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову про перевірку одержувачів державної допомоги. Контролю підлягають не тільки органи, що займаються збором документів на надання соцвиплат, але і самі одержувачі, до яких комісії будуть приходити додому. Якщо одержувачі соціальних виплат будуть перешкоджати такому відвідуванню, виплату держдопомоги їм призупинять.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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