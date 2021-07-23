Як з 1 липня зросли пенсії «чорнобильців» та учасників бойових дій: у Мінсоцполітики показали розрахунки

З 1 липня в Україні інваліди-«чорнобильці», а також учасники бойових дій отримуватимуть підвищені пенсії.

У Мінсоцполітики повідомили, що за результатами липневого підвищення, мінімальна пенсія для людей з інвалідністю, отриманою внаслідок аварії на ЧАЕС, виросте на 50−200 відсотків. А мінімальна пенсія учасників бойових дій стане більшою на 45 відсотків.

У відомстві уточнили, що пенсія людям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, зросла у таких розмірах:

для людей І групи інвалідності — з 2780 грн до 6000 грн;

для людей II групи інвалідності — з 2317,50 грн до 4800 грн;

для людей III групи інвалідності — з 2 039,4 грн до 3700 грн;

для дітей з інвалідністю — з 1854 грн до 3700 грн.

Починаючи з 2022, фіксовані розміри будуть індексуватися щорічно з 1 березня на коефіцієнт збільшення пенсій.

Також на 50 — 96 відсотків збільшився розмір щомісячної державної адресної допомоги до пенсії для осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Починаючи з липня, щомісячну державну адресну допомогу до пенсії люди з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС з урахуванням інших виплат до пенсії (надбавок, додаткової пенсії) отримають у сумі, якої не вистачає для досягнення:

для людей І групи інвалідності — 10 340,35 грн (було 5 283,90 грн);

для людей II групи інвалідності — 8 272,28 грн (було 4 727,70 грн);

для людей III групи інвалідності — 6 204,21 грн (було 4 171,50 грн).

«Крім того, на 45 відсотків (або на 834,3 грн) зросла мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій. Тепер вона становить 210 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165 відсотків», — йдеться у повідомленні.

Також на 2 тисячі гривень уряд підвищив пенсії військовослужбовцям, призначені до 1 березня 2018 року. З 1 липня мінімальна пенсійна виплата з урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена за військовими законами України, встановлено у розмірі 3854 гривень.

Таким чином підвищені пенсії отримають понад 440 тисяч осіб.

Нагадаємо, хоча розмір пенсій військовим пенсіонерам та «чорнобильцям» буде перерахований, починаючи з 1 липня, але отримати підвищені виплати вони зможуть у серпні, відразу за два місяці.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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