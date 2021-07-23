Скільки долар буде коштувати до кінця літа: експерти здивували прогнозом

Останнім часом курс гривні помітно зміцнився. Однак українців, які традиційно зберігають свої заощадження в іноземній валюті, цікавить, що буде з курсами у найближчій перспективі, наприклад, до кінця літа. Їх хвилює, чи вигідно продавати долари для поїздки на море. Чи краще поки не чіпати «заначку»? Деякі експерти вважають, що до початку осені курс долара може зрости аж до 28,5 грн. Інші експерти більш оптимістичні, на їхню думку, курс гривні залишиться стабільним або навіть підніметься.

«Динаміка курсів іноземних валют на міжбанку буде нагадувати сьогоднішню до кінця літа, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Зростання обсягів приватних переказів гастарбайтерів у порівнянні з показниками минулого року, сприятлива кон'юнктура на сировинних ринках, що підтримує український експорт, та відсутність великих платежів за зовнішнім боргом стануть головними гарантами стабільності курсу гривні відносно євро та долара США. Розглянемо основні ризики, які можуть дестабілізувати поточний баланс на ринку.

По-перше, переговори з МВФ про надання Україні двох траншів на суму 1,5 млрд доларів. Якщо наша країна залишиться без цих коштів, то Кабміну доведеться терміново шукати фінансування на комерційному борговому ринку на менш вигідних умовах. Це негативно позначиться на макроекономічній стабільності в цілому і на курсі гривні зокрема.

По-друге, виплати за зовнішніми боргами в вересні. На початку осені Україна повинна буде здійснити виплату за зовнішніми зобов'язаннями на суму 2,1 млрд доларів. Якщо угода з МВФ не буде досягнута, для погашення заборгованості доведеться використовувати резерви НБУ. Це знизить можливості регулятора щодо запобігання девальвації гривні на міжбанку.

По-третє, обсяги вкладень іноземних інвесторів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Якщо споживча інфляція в Україні продовжить зростати, а прибутковість ОВДП буде залишатися на попередньому рівні, нерезиденти почнуть масштабні розпродажі цих паперів. Отримані кошти будуть виводитися у материнські юрисдикції, що може спровокувати новий «виток» ослаблення української валюти.

По-четверте, можлива відставка глави НБУ. За повідомленням видання Financial Times, в Офісі президента України розглядають варіант звільнення нинішнього голови Нацбанку Кирила Шевченка. Настільки часті перестановки в керівництві НБУ можуть ускладнити переговори з МВФ і стурбувати закордонних інвесторів, через що гривня потрапить під тиск нерезидентів і спекулянтів.

Вважаю, що до кінця літа долар США до гривні буде торгуватися в ціновому діапазоні 27,30−27,70 грн з тенденцією до зміцнення. Єдина європейська валюта, судячи з усього, продовжить рости до позначки 32,95 грн", — вважає Андрій Гойлов.

Однак експерти відзначають також інші чинники, що впливають на курс гривні, і навіть прогнозують зміцнення національної валюти.

«У четвер, 22 липня, НБУ збільшив облікову ставку до 8% річних, — повідомив «ФАКТАМ» аналітик компанії «Альпарі» Максим Пархоменко. — Зроблено це було для зниження темпів інфляції, які цьогоріч, за прогнозами, можуть перевищити позначку 8%. Такий факт буде зміцнювати позиції гривні. Чого чекати від національної валюти до кінця літа, нумо розбираймося.

Перше, що варто відзначити, — це стан валютного ринку. Наразі його настрої одні з кращих за останні роки. Експортери внаслідок зростання цін на сировину отримують великий валютний виторг, що додає впевненості на ринку.

Другим фактором стає саме зростання інфляції, коштом якої уряд досить легко наповнює бюджет. Це дозволяє не позичати кошти у МВФ і знизити позики на зовнішніх ринках. Іншими словами, в уряду достатньо грошей для виконання бюджету, що і дозволяє йому бути більш мобільним.

Підвищення процентних ставок з боку НБУ робить більш привабливими гривневі облігації, оскільки збільшує прибутковість по них. А це може залучити в них більше грошей іноземних інвесторів, що в підсумку буде додатково стимулювати попит на гривню.

Лібералізація доступу до ринку додає ще один плюс гривні. Що також зміцнить її позиції.

З огляду на цей набір чинників, гривня має всі шанси для поліпшення своїх позицій.

Єдине, що стримує падіння долара, — це дії НБУ, який активно проводить інтервенції та не дозволяє гривні досягти рівня нижче позначки 27 грн за долар. Тому протягом літа гривня буде утримувати курс трохи вище за 27 грн, зберігаючи торговельний діапазон 27,10−27,30 грн", — прогнозує Максим Пархоменко.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський підписав закон про «податкову амністію». Це означає, що з 1 вересня почне діяти одноразове добровільне декларування доходів і активів, з яких раніше не були сплачені податки. Таким чином, досить великі капітали можуть вийти з тіні та додатково впливати на валютний ринок.

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