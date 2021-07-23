Скраплений газ дорожчає рекордними темпами, а бензин дешевшає: до чого готуватися водіям

Ситуація на вітчизняних заправках продовжує дивувати водіїв. Скраплений газ, який вважається найбільш доступним видом пального, знову істотно подорожчав. При цьому вартість бензину на деяких заправках, навпаки, пішла вниз. Так з чим же це пов'язано?

У четвер, 22 липня, Міністерство економіки України, яке займається державним регулюванням ринку нафтопродуктів, оприлюднило нову середню вартість бензинів у розмірі 26,64 грн за літр і дизпального — 22,25 грн за літр. Саме з цих показників вираховується максимальна ціна реалізації пального на АЗС на останню декаду липня. Зокрема, з урахуванням максимальних націнок, установлених державою, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 грн за літр, а дизельного пального — 29,25 грн за літр.

Тому у п'ятницю, 23 липня, деякі АЗС, що в основному належать до преміального сегмента, трохи знизили ціни на своє пальне. Наприклад, в мережах ОККО та WOG літр бензину А-95 подешевшав на 23 копійки, до 31,64 грн, а літр дизельного пального — на 35 копійок, до 29,25 грн. Таким чином, за станом на 23 липня середня вартість бензину А-95 становить 30,20 грн за літр, дизпального — 28,39 грн, скрапленого газу — 16,66 грн.

Варто зазначити, що тільки за два дні, з 21 липня, середня ціна літра скрапленого газу зросла на 36 копійок, а за тиждень, з 16 липня, — на 94 копійки. Головною причиною зростання вартості скрапленого газу експерти, як і раніше, називають подорожчання цього пального у великих партіях, як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, за даними Консалтингової компанії «А-95», за тиждень гуртові ціни на скраплений газ в нашій країні зросли на 1 870 грн, до 28 210 грн за тонну.

Експерти відзначають, що через ріст ціни використання скрапленого газу поступово стає економічно невигідним. У всякому разі при нинішньому співвідношенні цін на бензин і газ установка газобалонного обладнання на автомобілі вже нерентабельна, оскільки термін його окупності істотно збільшується.

Варто нагадати, що введене в середині травня Кабінетом міністрів державне регулювання цін на пальне не поширюється на скраплений газ, який продається на заправках. Крім того, держава не регулює ціни на бензини преміальних марок.

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