Де пенсіонерам найкраще живеться: названі області, в яких українці отримують найбільші пенсії

В Україні, де люди, які не мають 15 років стажу, можуть залишитися зовсім без пенсій, сьогодні розмір соцвиплат відрізняється по областям. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

Середній розмір пенсії в Україні у липні збільшився до 3778,8 гривень. Найбільший розмір пенсії в Києві (5,1 тис. грн) та промислових регіонах — Донецькій (4,9 тис. грн), Дніпропетровській (4,2 тис. грн), Луганській (4,5 тис. грн), Запорізькій (4,0 тис. грн) областях.

Найменший розмір пенсії у Тернопільській області — всього 2,9 тисяч гривень.

На сьогодні в Україні 10,968 мільйонів пенсіонерів. Згідно зі статистикою ПФУ, 4,195 млн, або 38,3% українських пенсіонерів отримують 2478,2 грн на місяць. Пенсія 2,131 млн осіб або 19,4% становить 3441,3 грн. 15,6% або 1,716 млн осіб отримують 1841 гривні.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні збільшилося пенсійне забезпечення для учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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