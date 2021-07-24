Субсидія 2021: призначення і суму компенсації українці можуть перевірити онлайн

Уряд України, яке планує скасувати «карантинну» пільгу для одержувачів субсидій, запустив спеціальний інтернет-портал, на якому можна самостійно дізнатися, чи нарахована вам субсидія, і на яку суму ви можете розраховувати.

Інформація доступна за адресою subsidii.ioc.gov.ua, а для пошуку необхідно лише вказати свою адресу.

На порталі розміщено:

номер заяви;

стан субсидії;

розмір субсидії за місяць і рік;

місцезнаходження особової справи субсідіанта;

населений пункт;

період нарахування компенсації.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів прийняв рішення про механізм контролю за одержувачами субсидій — чиновники зможуть відвідувати одержувачів виплат за місцем проживання, а також отримувати письмові пояснення про причини порушення законодавства з питань надання соцпідтримки і порушення прав дітей.

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