Субсидія 2021: призначення і суму компенсації українці можуть перевірити онлайн
Уряд України, яке планує скасувати «карантинну» пільгу для одержувачів субсидій, запустив спеціальний інтернет-портал, на якому можна самостійно дізнатися, чи нарахована вам субсидія, і на яку суму ви можете розраховувати.
Інформація доступна за адресою subsidii.ioc.gov.ua, а для пошуку необхідно лише вказати свою адресу.
На порталі розміщено:
- номер заяви;
- стан субсидії;
- розмір субсидії за місяць і рік;
- місцезнаходження особової справи субсідіанта;
- населений пункт;
- період нарахування компенсації.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів прийняв рішення про механізм контролю за одержувачами субсидій — чиновники зможуть відвідувати одержувачів виплат за місцем проживання, а також отримувати письмові пояснення про причини порушення законодавства з питань надання соцпідтримки і порушення прав дітей.61
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