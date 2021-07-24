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Гроші

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

23:04 24 липня 2021
Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Нацбанк, який підвищив облікову ставку, раніше спростив купівлю готівкової валюти для українців. Вони набули чинності з 30 червня, повідомляє офіційний портал НБУ.

Як купувати готівкову валюту

Відтепер для купівлі валюти вам достатньо мати при собі картку з необхідною сумою грошей та розплатитися за валюту через термінал в касі. Так само продати валюту — сума у гривні зарахується на ваш картковий рахунок.

Де купувати валюту

Найбільш безпечним способом залишається купівля валюти у банку. Проте часто у відділеннях немає необхідної суми валюти і потрібно замовляти наперед.
В обміннику ж вам можуть продати фальшиві купюри.

Також з 2020 року для українців відкрився онлайн-спосіб купівлі валюти. Маючи валютну або інтернет-каркту, клієнт може просто перевести туди гроші з гривневої картки. Конвертація відбудеться автоматично.

Лімітом обміну валют на рік залишається сума в 200 тисяч євро.

Які валюти не приймають

Тим часом українцям масово відмовляють в обміні валюти, якщо долари чи євро пошкоджені. І касири мають на це право, повідомив Obozrevatel з посиланням на Нацбанк.

Зокрема, проблеми можуть виникнути з валютою, яка:

  • має кілька пошкоджень відразу;
  • значно зношена (стара);
  • порвана;
  • має плями фарби.

Що робити з пошкодженими доларами

Спосіб обміняти пошкоджені іноземні банкноти все ж є. Банки приймають їх на інкасо, але беруть за це комісію 5 — 50%. Таку послугу пропонує не кожне відділення, а центральні. Наприклад, звернутися до центрального відділення радять в Укрексімбанку та Ощадбанку, повідомляє 24 канал.

Обмінювати українську валюту в банках можна обмінювати у будь-якому вигляді.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що касир дійсно може відмовитися приймати не тільки порвані і старі купюри, але і банкноти з плямами, з забрудненнями штучного характеру. Докази, що раніше така валюта ніяких питань не викликала, як аргумент не приймаються.

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