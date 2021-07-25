Українцям будуть доплачувати 400 гривень до пенсії: хто може розраховувати

В Україні, де в липні збільшився середній розмір пенсії, планують запровадити додаткові щомісячні надбавки пенсіонерам. Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, пише «Сегодня».

На надбавки зможуть розраховувати українці старше 75 років, у яких досить страхового стажу. Виплати запровадять з 1 жовтня. Доплата складе 400 гривень.

«Рішення про те, що 75-річні люди будуть отримувати по 400 грн, було прийнято в лютому. Це буде 1 жовтня. Ця програма буде безумовно виконана своєчасно», — сказала міністр.

За її словами, допомогу планують розширити в 2022 році — на пенсіонерів, які старші 70 років.

Як писали «ФАКТИ», в Україні складається досить тривожна ситуація з виплатами майбутніх пенсіонерів. Зараз близько 3,3 млн осіб, які працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років і будуть змушені працювати до 63 або 65 років.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні збільшилося пенсійне забезпечення для учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Також ухвалено рішення про доплати пенсіонерам, які отримують менше 2200 гривень.

Фото: Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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