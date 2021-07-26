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Долар після вихідних подешевшав відразу на 15 копійок

9:44 26 липня 2021
долар

Курс долара в Україні, як і прогнозували експерти, потроху знижується, але не виходить за позначку 27 UAH/USD. Після вихідних офіційний курс гривні до долара впав відразу на 15 копійок. Так, на 26 липня НБУ встановив курс 27,048 грн/долар. Це найнижчі показники з початку місяця.

На міжбанку попередня торгова сесія закрилася показниками 27,04/27,06 грн за долар. Пропозиція була вище попиту, і купувати валюту учасники особливо не поспішали.

Експерти, опитані «ФАКТАМИ», вважають, що до кінця літа курс долара залишиться на рівні трохи вище 27 гривень. В обмінниках швидше за все можна буде побачити курс 27,30 грн/долар.

Втім, присутні на ринку і песимістичні настрої про те, що курс долара до кінця серпня піде в зростання і плавно добереться до позначки 28,5 UAH/USD. Причиною для цього можуть стати новий локдаун (або чітко озвучені плани про його введення), а також відтік інвестицій з країни.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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