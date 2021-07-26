Автоматичний арешт банківського рахунку боржника: як це працює

До недавнього часу процедура стягнення заборгованості з громадян була досить складною та заплутаною. Але відтепер держава дозволила заарештовувати кошти на банківських рахунках боржників. Однак більшість українців поки не розуміють, що це за операція, хто її ініціює, які суми підпадають під арешт і як проблему вирішити. Тому «ФАКТИ» за допомогою профільних юристів розібралися в ситуації, що склалася.

Для початку варто з’ясувати, що таке автоматичний арешт грошей на банківському рахунку. Про це «ФАКТАМ» розповів адвокат, керуючий партнер юридичної компанії Gracers Law Firm Сергій Лисенко:

— Наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2021 р. № 1061/5 було внесено зміни до наказу Міністерства юстиції України від 16.04.2019 р. № 1203/5 «Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів», згідно з яким постанови про арешт та (або) зняття з арешту коштів на рахунках боржників державні та приватні виконавці мають можливість направляти до банків через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) без обмежень за категоріями стягнення.

— Що це означає для пересічних громадян?

— Якщо у громадянина відкрито рахунок або рахунки у будь-якій банківській установі, то державні та приватні виконавці мають право арештувати грошові кошти, які на них знаходяться, в разі, якщо у державного чи приватного виконавця на підставі відповідного документа відкрито виконавче провадження про стягнення боргу. Це може бути стягнутий на підставі судового рішення, або іншого документа посадової особи борг по договору позики або через несплату за комунальні послуги, або борг по аліментах, або борг, несплачений за порушення ПДР штраф.

Державний чи приватний виконавець має право арештувати тільки кошти в межах суми боргу і, що важливо, тільки на одному банківському рахунку. Раніше арешт накладався на всі рахунки боржника в усіх банках. Але це відбудеться тільки після того, як повноцінно запрацює програмне забезпечення «Автоматизована система виконавчого провадження», яка на сьогодні ще доопрацьовується.

Ініціювати автоматичний арешт коштів боржника мають право державний або приватний виконавець тільки в разі відкриття виконавчого провадження!

— Як виглядає процес арешту коштів на рахунку?

— Процедура автоматичного арешту коштів виглядає наступним чином.

Виконавець за допомогою АСВП створює вимогу на отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків. Державний виконавець після створення вимоги накладає на неї кваліфікований електронний підпис та за допомогою АСВП передає її для подальшого підписання керівнику відповідного органу державної виконавчої служби, який після перевірки вимоги підписує її шляхом накладення на неї кваліфікованого електронного підпису. У разі негативного результату перевірки керівник органу державної виконавчої служби повертає вимогу державному виконавцю на доопрацювання.

Приватний виконавець після створення вимоги накладає на неї кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення зі значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Вимоги стають доступними для завантаження банками у день їх підписання уповноваженими особами. Інформаційні системи банків (ІСБ) за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконують запит щодо наявності вимог для їх виконання. Не пізніше ніж за годину робочого часу після отримання вимоги в ІСБ формується повідомлення, в якому зазначається інформація стосовно наявності та стану рахунків боржника, та зазначене повідомлення негайно відправляється до АСВП. Після чого виконавець за допомогою АСВП виносить постанову про арешт коштів та накладає на неї кваліфікований електронний підпис. Будь-якого окремого судового рішення про накладення арешту на грошові кошти боржника не вимагається.

Необхідно пам’ятати, що у разі відсутності на банківському рахунку боржника суми грошових коштів, достатніх для погашення боргу, арешт виконавцем може бути накладений на інше майно боржника (рухоме та нерухоме), як це передбачено вимогами Закону України «Про виконавче провадження», Інструкцією про проведення виконавчих дій та Інструкцією з організації примусового виконання рішень.

Відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень, сума грошових коштів, на які накладено арешт, перераховується на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби або на депозитний рахунок приватного виконавця.

Вимоги про автоматичний арешт грошових коштів розповсюджуються на рахунки боржника у будь-яких українських банках. Після отримання постанови про арешт коштів інформаційна система банку негайно:

формує повідомлення про прийняття постанови про арешт коштів до виконання банком і відправляє його до АСВП;

інформує відповідальну особу банку про необхідність виконання відповідних процедур згідно з внутрішніми правилами банку.

Відповідальна особа банку виконує постанови про арешт коштів у порядку їх надходження. Про результат виконання постанови про арешт коштів та наявність або відсутність коштів на рахунку боржника для її виконання в інформаційній системі банку формується повідомлення, яке відправляється до Автоматизованої системи виконавчого провадження.

У разі відмови в арешті коштів в інформаційній системі банку формується повідомлення, де обґрунтовуються причини такої відмови, яке відправляється до Автоматизованої системи виконавчого провадження.

Тому є порада: щоб не потрапити до неприємної ситуації, кожен може перевірити, чи не відкрито щодо нього виконавче провадження в електронних сервісах з відкритими даними: «Єдиний реєстр боржників», «Онлайн-будинок юстиції», «Дія».

У наступній статті «ФАКТИ» розкажуть більш детально по особливості автоматичного арешту банківських рахунків громадян та з’ясують, чи всі вітчизняні банки готові до цієї процедури.

Варто нагадати, що з 14 липня в Україні діють нові правила діяльності колекторів. Відтепер «вибивачам» боргів заборонено погрожувати боржникам та їхнім рідним.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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